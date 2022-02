Ultime Notizie » Cercare Lavoro » Offerte di lavoro false che sono nate per rubare i tuoi dati

Le minacce esistenti su Internet non si presentano solo sotto forma di e-mail o SMS falsi, ma esistono anche contenuti “apparentemente affidabili” che possono nascondere varie minacce. Questo è ciò che sta accadendo ora con alcune offerte di lavoro, come riportato dall’FBI negli Stati Uniti.

È stato l’Internet Crime Center (IC3) dell’FBI a commentare come alcuni truffatori si dedicano alla pubblicazione di annunci che sembrano legittimi, il tutto con l’obiettivo di acquisire informazioni personali e rubare denaro a chi cerca lavoro.

Approfittano delle debolezze della sicurezza nelle bacheche di lavoro, cercando di indurre i candidati a fornire informazioni personali o denaro (c’è una perdita media di $ 3.000 per vittima).

Gli aggressori utilizzano un vero account aziendale nella bacheca di lavoro e pubblicano un’offerta di lavoro da lì, insieme ad altri post della stessa azienda. Si ritiene che molte di queste false offerte di lavoro siano apparse su Linkedin, ma esistono altri portali di lavoro con problemi di sicurezza simili.

L’offerta di lavoro sembra reale, ma cambiano le informazioni di contatto, soppiantando l’identità dei dipendenti in tutto il resto (foto, nome, posizione, ecc).

Una volta creata l’offerta, iniziano i colloqui di lavoro e vengono ottenute le informazioni personali delle vittime che possono anche essere utilizzate per sequestrare conti finanziari, aprire nuovi conti o essere utilizzate per ottenere patenti di guida o

Ciò è possibile poiché in un colloquio di lavoro la vittima tende a fornire informazioni riservate in un modo più comune che tramite telefono, e-mail o qualsiasi altro canale. Se il datore di lavoro chiede, ad esempio, il conto bancario per i trasferimenti di buste paga o il numero ID per i controlli sui precedenti penali, la vittima lo darebbe senza troppi problemi.

Alle vittime viene spesso offerto un lavoro da casa e viene inviato un contratto di lavoro fasullo da firmare, in cui vengono richiesti dati come patenti di guida, numeri di previdenza sociale, informazioni sul deposito diretto e informazioni personali della carta di credito.

Può essere sospetto se l’azienda chiede pagamenti anticipati per i controlli dei precedenti, la formazione sul lavoro e le forniture iniziali, poiché è un chiaro esempio dei passaggi che seguono il primo contatto.