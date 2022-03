Ultime Notizie » America Latina » Sendity, per inviare soldi dall’Europa in America Latina

Molte persone inviano soldi in America Latina da altri paesi e ci sono così tanti modi per farlo che è sempre importante conoscere tutte le opzioni per scommettere su quello che addebita la commissione minima.

È chiaro che opzioni come il bonifico bancario internazionale o Paypal di solito non sono le migliori soluzioni in questo caso, ma ci sono alternative che stanno emergendo con l’obiettivo di rendere questo compito un po’ più semplice.

Sendity, per inviare soldi dall’Europa in America Latina

I flussi di rimesse (pagamenti interpersonali di valore relativamente basso tra paesi) si sono moltiplicati per cinque negli ultimi 20 anni. Questo flusso è particolarmente elevato quando il destinatario proviene dall’America Latina e dai Caraibi, poiché ci sono molte persone che vogliono aiutare tutti coloro che vivono lontano dal loro paese di origine e che inviano denaro alle loro famiglie.

Sendity si presenta come un servizio online che aiuta a inviare pagamenti su base ricorrente o una tantum, in modo che il denaro arrivi entro 24 ore.

L’obiettivo è attirare l’attenzione delle persone tra i 30 ei 50 anni residenti in Europa e confermare che applicano il tasso di cambio reale del mercato a tutti i

Non ci sono costi nascosti e consentono di inviare denaro in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Uruguay e Cuba. Hanno da poco aggiunto anche il Marocco.

Ad esempio, Sendity permette di inviare denaro ai parenti a Cuba a un costo totalmente competitivo sul mercato, dopo molto tempo senza poter accedere ai canali tradizionali. Per inviare denaro a Cuba addebitano l’8% dell’importo (maggiore di 10 euro), mentre negli altri canali vengono applicate commissioni del 30%. È importante sapere che l’importo massimo che un utente può inviare al mese è di € 290.

Nella loro pagina principale c’è un convertitore per scoprire quanti soldi reali arriveranno nel paese di destinazione, con commissioni incluse.