Il sistema di pagamento americano PayPal ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di quel paese di acquistare, vendere e salvare le principali criptovalute. La reazione di alcuni di questi non si è fatta attendere. In un aggiornamento alla sua dichiarazione preliminare, la società ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che tutti i titolari di account PayPal idonei negli Stati Uniti possono ora acquistare, mantenere e vendere criptovalute direttamente con PayPal“. Questa funzione era già stata parzialmente disponibile negli Stati Uniti, anche se tramite una lista di attesa. Con l’aggiornamento, gli utenti non dovranno più attendere la generazione dell’opportunità.

PayPal ha annunciato anche l’aumento del limite di acquisto settimanale di criptovaluta da $ 10.000 a $ 20.000 “a causa della domanda iniziale”. Le transazioni verranno effettuate direttamente all’interno del portafoglio digitale di PayPal, che attualmente incorpora le criptovalute bitcoin, etherium, bitcoin cash e litecóin.

Dopo l’annuncio, tre delle quattro criptovalute hanno mostrato una crescita, secondo CoinMarketCap, guidate da litecóin.

Il valore di questa moneta è salito di oltre il 10% a 65,2 dollari rispetto al giorno precedente, seguito da etherium (1,58%) a 470 dollari e bitcoin (0,97%) a 16.188.

PayPal ha previsto il mese scorso che la disponibilità di questo nuovo servizio si espanderà in mercati selezionati nella prima metà del 2021.

Per svolgere questa attività PayPal ha ottenuto la licenza condizionale Bitlicense dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York e ha stretto una partnership con la società specializzata nell’infrastruttura di criptovaluta Paxos.

L’acquisto o la vendita di criptovalute sarà esente da commissioni di servizio fino al 31 dicembre successivo e l’archiviazione delle risorse nel conto PayPal non verrà addebitata. I clienti potranno effettuare transazioni con 26 milioni di negozi coperti da PayPal, che verranno effettuate convertendo la somma prescelta in criptovalute in valute fiat secondo l’attuale tasso di cambio PayPal e senza alcuna commissione incrementale.