Semifinali Champions League: Milan-Inter e Inter-Milan in streaming in chiaro

L’EuroDerby di Milano nella doppia sfida di semifinale di UEFA Champions League 2022/2023 sarà trasmesso in diretta streaming in chiaro. La semifinale di andata della Champions League tra Milan e Inter sarà trasmessa in chiaro su TV8 di Sky, poiché l’esclusiva di Prime Video è stata annullata a causa del provvedimento dell’Agcom. Prime Video ha quindi scelto il canale gratuito di Sky, che già detiene i diritti Champions con Mediaset, per trasmettere la gara di ritorno.

Dove vedere Milan-Inter e Inter-Milan in diretta streaming in chiaro

L’Agcom richiede che gli eventi di particolare rilevanza per la società siano trasmessi in chiaro, come la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League per lo meno quando ci sono squadre italiane coinvolte. Le sfide d’andata e di ritorno delle semifinali sono in programma rispettivamente il 10 maggio alle ore 21 (Milan-Inter in chiaro con Prime Video, TV8) e il 16 maggio sempre alle ore 21 (Inter-Milan in chiaro con Canale 5, Sky). Ricordiamo che il 10 giugno 2023 a Istanbul (Turchia) è prevista la finalissima di Champions League.

Il comunicato ufficiale di Prime Video: