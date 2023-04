Ultime Notizie » Basket » Basket Eurolega: Real Madrid-Partizan Belgrado finisce in rissa

Una feroce rissa tra i giocatori del Real Madrid e del Partizan Belgrado ha costretto gli arbitri a terminare in anticipo la partita del secondo quarto di finale dell’Eurolega, la più alta competizione di basket per club in Europa, giocata questo giovedì nel padiglione WiZink Center, situato nella capitale spagnola, come si può vedere in un video diffuso dal quotidiano Marca.

La registrazione mostra come Sergio Llull, della squadra bianca, commetta un duro fallo contro il suo rivale americano Kevin Punter, dopodiché lo affronta. Quindi i compagni di entrambi vengono coinvolti in una massiccia rissa. Si può così vedere come il francese Guerschon Yabusele, da Madrid, trattiene un suo avversario e lo scaraventi a terra, mentre Punter prende a pugni più volte il bosniaco Dzanan Musa, che il francese Mathias Lessor afferra per il collo e scaraventa sul parquet .

In quel momento lo staff tecnico e i giocatori in panchina cercano di separare gli attori (che continuano a spingersi a vicenda) e di mettere un po’ d’ordine. Successivamente, gli arbitri espellono dalla panchina i giocatori che partecipano alla rissa e coloro che hanno invaso la pista.

Ha vinto il Partizan Belgrado

A seguito di tale decisione, le due squadre rimasero senza il numero minimo di canestri necessari per continuare a giocare, quindi, nonostante mancasse un minuto e quaranta secondi alla fine dell’ultimo quarto, la partita fu ufficialmente considerata chiusa con il punteggio che c’era in quel momento, 80-95 a favore della squadra serba, che ora guida la serie 2-0.

“L’Eurolega condanna fermamente gli eventi accaduti al termine della partita“, ha dichiarato l’organizzazione in un comunicato. “Questi eventi non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna“, ha aggiunto.

Ha anche spiegato di aver presentato i fatti a un giudice disciplinare indipendente di Eurolega, che nelle prossime 24 ore emetterà una delibera sugli incidenti registrati in pista, come stabilito dal regolamento della Lega.