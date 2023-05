Ultime Notizie » Calcio in TV » Milan-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV | EuroDerby Champions League

Dove vedere Milan-Inter Streaming Gratis. Milan e Inter si affrontano nell’EuroDerby della doppia semifinale di UEFA Champions League, con l’obiettivo di raggiungere la finale il 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Milan e Inter hanno entrambi il sogno di tornare in finale, rispettivamente dopo 16 e 13 anni. Nella semifinale d’andata, le squadre si sono affrontate per la quarta volta in questa stagione, con un bilancio di due vittorie dell’Inter e una del Milan. Il Milan si è qualificato, dopo aver eliminato Napoli, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Chelsea e Tottenham, mentre l’Inter ha eliminato Barcellona, Viktoria Plzen, Porto e Benfica. Di seguito tutte le informazioni su formazioni e come vedere Milan-Inter streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: Per la quinta volta il Milan affronterà un’avversaria italiana in UEFA Champions League, nei quattro precedenti ha superato il turno o vinto il trofeo.

Milan-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel Milan ci sono due dubbi per la formazione: chi giocherà al fianco di Tomori in difesa tra Kjaer, Thiaw e Kalulu e le condizioni di Leao. Il resto della formazione rimane la stessa con Calabria e Theo Hernandez terzini, Tonali e Krunic coppia di centrocampo, Bennacer, Brahim Diaz e Saelemaekers dietro Giroud in attacco. Nell’Inter, il dubbio riguarda il regista tra Brozovic e Calhanoglu, con Mkhitaryan in panchina se la scelta ricade su Brozovic. La formazione vede Darmian terzo di difesa e Dimarco titolare al posto di Gosens infortunato, mentre in attacco ci saranno Dzeko e Lautaro, con Lukaku pronto a entrare a gara in corso.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Jesús Gil Manzano, assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María Sánchez, mentra al Var ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández.

Milan-Inter in TV e in chiaro



Diretta Milan-Inter tv sarà trasmessa su Amazon Prime Video e in chiaro su TV8. Chiunque possieda una smart tv abilitata potrà scaricare l’app di Amazon Prime Video per vederla.

Milan-Inter Streaming Gratis in italiano



In alternativa, sarà possibile vederla gratuitamente in chiaro su TV8, al canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky. Sky non trasmetterà la partita. I commentatori della partita Milan-Inter su Amazon Prime Video (con il segnale che verrà inviato a TV8) saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. La partita non si puà vedere su “” perchè non regolare.

Milan-Inter streaming gratis per i soli abbonati con Amazon Prime Video con pc, smartphone, cellulari e tablet compatibili. Alternativa gratuita con TV8, accedendo al sito ufficiale dell’emittente. Gli utenti possono scaricare l’app o accedere al sito web dell’emittente per guardare gratuitamente la partita. La partita non si può vedere su “Roja Live Club” perchè considerata illegale in Italia.

Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 8 gare del Milan [Under/Over 2,5 goal].

Alternative per vedere Milan-Inter Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Milan-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

Il 70% delle partite di UEFA Champions League del Milan in questa stagione sono terminate con un numero pari di reti totali messe a segno (Pari/Dispari).

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.