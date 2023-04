Ultime Notizie » Calcio in TV » Champions League: Milan-Inter in diretta streaming in chiaro

CALCIO IN TV – L’Autorità Garante delle telecomunicazioni, Agcom, ha dichiarato che la partita di semifinale della Champions League tra Milan e Inter, in programma il prossimo 9 maggio, dovrà essere trasmessa in modo gratuito e in chiaro. In conformità all’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l’evento non potrà essere trasmesso in esclusiva e in forma codificata, per permettere all’80% della popolazione italiana di seguirlo senza costi aggiuntivi.

Milan-Inter, quanto vale la finale Champions?

Il Milan potrebbe guadagnare 100 milioni di euro dalla UEFA se raggiungesse la finale di Champions League (cifra che andrebbe a toccare quota 108,5 in caso di successo finale), mentre l’Inter potrebbe guadagnare 96,5 milioni di euro. Se l’Inter dovesse vincere la finale contro il Real Madrid o il Manchester City, la cifra salirebbe a 104,5 milioni di euro. In sintesi, i due club italiani potrebbero guadagnare cifre considerevoli in caso di successo nella Champions League.