Trovato un misterioso monolite metallico lucido nel mezzo del deserto, dai funzionari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello Utah, mentre aiutavano gli ufficiali della Divisione delle risorse naturali mercoledì con il conteggio delle pecore bighorn in un’area remota della regione.

La scoperta è stata fatta dal cielo, quando i lavoratori statali erano a bordo di un elicottero e hanno avvistato qualcosa di strano. Dopo un’ispezione più attenta, i funzionari si sono resi conto che si trattava di un monolite di metallo che era stato installato in un’area isolata tra le rocce rossastre.

Successivamente, le autorità hanno pubblicato fotografie e video del loro personale che si meravigliava dell’oggetto, le cui dimensioni sono stimate tra 3 e 3,6 metri di altezza.

Mistero dietro a Mistero: L’ubicazione del monolite non verrà rivelata

Attraverso una dichiarazione, il Dipartimento ha affermato che l’ubicazione del monolite non verrà rivelata perché si trova in una zona “molto remota” e temono che le

persone possano aver bisogno di soccorso se tentano di raggiungere il sito da sole.

Si pensa che la struttura fosse qualcosa che la NASA aveva messo in atto. Tuttavia, quando si sono avvicinati hanno notato che il monolite apparentemente non aveva scopo e ritengono che potrebbe essere stato creato da un artista. “È stata la cosa più strana che ho incontrato in tutti i miei anni di volo”, ha raccontato il pilota dell’elicottero.

Tuttavia, l’istituzione ha ricordato ai cittadini che “è illegale installare strutture o opere d’arte senza autorizzazione su terreni pubblici amministrati dal governo federale, indipendentemente dal pianeta da cui provengono“.