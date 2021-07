Ultime Notizie » diamanti » Scoperto il più grande zaffiro stellato: mezza tonnellata da 1 miliardo di dollari

Le autorità dello Sri Lanka hanno confermato martedì la scoperta del più grande zaffiro mai visto. Questa è una scoperta avvenuta otto mesi fa, ma da allora è stata tenuta segreta. La pietra, che accumula un gran numero di grani di zaffiro stellato (asteria), pesa 510 chilogrammi e misura 100 centimetri di lunghezza, 72 di larghezza e 50 centimetri di altezza.

La scoperta è dovuta a un caso: la perforazione di un pozzo in una fattoria privata nel distretto di Ratnapura, nel sud dell’isola. Secondo la legge dello Sri Lanka, questa gemma rimarrà di proprietà della persona che possiede la terra, il cui nome non è reso pubblico, ma la Gems and Jewelry Authority ha ordinato che venga trasferita a una banca sicura di Ceylon a Colombo, dove sarà tenuta sotto sorveglianza armata.

Sebbene un esame preliminare abbia stabilito il valore di questa gemma gigante in almeno 200 milioni di dollari, il presidente di questa agenzia governativa ritiene che il suo prezzo potrebbe arrivare fino a 1 miliardo. L’anno scorso, il reddito del paese dalla vendita di pietre preziose, diamanti e articoli di gioielleria era circa la metà di questa stima.

Zaffiro da record

Sono già in corso diverse consultazioni con potenziali acquirenti. Alcuni esperti sottolineano che sebbene l’esemplare abbia un alto valore di carati (2,5 milioni di carati), è possibile che non tutte le pietre all’interno del grappolo siano di alta qualità.

Questo zaffiro da record è stato soprannominato “Serendipity“. Nell’inglese moderno questa parola significa “casualità”‘. Tuttavia, le origini di questo termine possono essere ricondotte all’antico nome arabo dell’isola di Ceylon stessa: Serendib.

A causa del ruolo insolito che queste gemme svolgono nel bilancio e nella percezione internazionale dello Sri Lanka, il sito web della sua Gems and Jewelry Authority proclama il paese come la “capitale mondiale dello zaffiro“.