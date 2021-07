Ultime Notizie » Batterista » Joey Jordison ex batterista Slipknot, scompare a 46 anni

Joey Jordison, fondatore della band heavy metal Slipknot, è morto all’età di 46 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una dichiarazione pubblica: “Siamo addolorati nel condividere la notizia che il prolifico batterista, musicista e artista Joey Jordison è morto pacificamente nel sonno il 26 luglio 2021. La morte di Joey ci ha lasciato con il cuore vuoto e una tristezza indescrivibile”.

La leggendaria band Metallica ha reso omaggio a Jordison sulla loro pagina Facebook ufficiale, in cui hanno pubblicato una sua foto sul palco e la didascalia “RIP Brother” (riposa in pace, fratello).

Jordison era un batterista della band Slipknot, che ha contribuito a creare a Des Moines, Iowa, nel 1995. La band è esplosa sulla scena musicale con un album omonimo nel 1999. Hanno avuto molto successo, inclusa la vendita di milioni di dischi in tutto il mondo e la formazione del festival musicale Knotfest nel 2012.

Ci sono state anche polemiche su alcuni dei loro testi violenti, e il bassista fondatore della band Paul Gray ha avuto un’overdose all’età di 38 anni. Nel 2013 è stato annunciato che Jordison e la band si sarebbero sciolti. Tre anni dopo, il musicista ha rivelato a Metal Hammer che gli era stata diagnosticata una rara malattia del sistema nervoso e che si sentiva ferito dopo essere stato licenziato dalla band via e-mail.

“Nessuna riunione della band? Nessuna”,

aveva rccontato Jordison . “Niente dalla direzione? No, niente”, ha aggiunto. Ha anche detto che era arrabbiato perché alcune persone pensavano che il suo disturbo potesse essere correlato all’abuso di sostanze, ma che amava i suoi compagni di band ed era aperto a tornare insieme a loro.

Joey Jordison era molto parrezzato nel giro della musica metal era un batterista, e si era esibito anche con altre band molto conosciute, tra cui Metallica, Rob Zombie e Korn; nel 2002 aveva fondato la band horror punk/heavy metal Murderdolls, dove suonava la chitarra.

Joey Jordison ha anche lanciato altre band come Scar the Martyr, Vimic e Sinsaenum. Nella dichiarazione rilasciata martedì, la famiglia ha scritto “per coloro che conoscevano Joey, hanno capito il suo spirito pronto, la sua personalità gentile, il cuore gigante e l’amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica”. La famiglia terrà un funerale privato.

Joey Jordison aveva 46 anni e soffriva di mielite trasversa come conseguenza della sclerosi multipla.