Ultime Notizie » Catastrofe » Affonda nave in fiamme nello Sri Lanka: minaccia catastrofica fuoriuscita di petrolio

La nave da carico battente bandiera di Singapore MV X-Press Pearl, vittima di un incendio il 20 maggio al largo della costa dello Sri Lanka, ha iniziato ad affondare, ha dichiarato il 2 giugno il ministro della pesca dell’isola, Kanchana Wijesekera. Per ridurre al minimo i danni ambientali nel caso in cui l’olio combustibile e il diesel che sono ancora tenuti all’interno vengano versati, la nave è stata rimorchiata in “acque più profonde” da una squadra di soccorso, ha detto Wijesekera in un messaggio su Twitter.

L’accesso marittimo dalla laguna di Negombo, situata molto vicino al disastro, è stato sospeso, così come le operazioni di pesca lungo l’intera costa dello Sri Lanka. “Sono in atto misure preventive per proteggere la laguna e le aree circostanti e per contenere i danni in caso di perdita. Anche le barche che pescano nella zona e in alto mare sono state informate di possibili detriti e devono essere vigili“, ha affermato il ministro in un altro tweet.

L’aeronautica dello Sri Lanka ha recentemente condiviso le immagini del cargo, dal quale continua a salire il fumo nonostante gli sforzi per spegnere completamente l’incendio dopo due settimane. La nave trasportava 1.500 container contenenti 25 tonnellate di acido nitrico, una quantità non specificata di etanolo e lubrificanti e almeno 28 container con granuli di plastica, tra gli altri prodotti.

La MV X-Press Pearl conteneva 278 tonnellate di olio combustibile e 50 tonnellate di diesel. Secondo la Marina della nazione, una nave della Guardia Costiera è dotata delle attrezzature necessarie per far fronte a qualsiasi perdita. L’Autorità per l’inquinamento dell’ambiente marino (MEPA) ha avvertito che l’incidente potrebbe generare un’emergenza di fuoriuscita di petrolio e stima che le spiagge lungo decine di chilometri di costa saranno

colpite.

A seguito dell’incendio – che si ritiene sia stato causato da una perdita di acido nitrico – tonnellate di pellet di plastica carbonizzati e residui di carburante hanno disseminato le spiagge di Negombo la scorsa settimana. Le autorità continuano con la pulizia di questi rifiuti, che stanno causando un grave impatto ambientale, poiché i siti di allevamento ittico e le mangrovie che circondano l’omonima laguna sono molto sensibili all’inquinamento. Darshani Lahandapura, presidente del MEPA, ha assicurato giorni fa che il Paese sta affrontando il peggior disastro ecologico marino della sua storia.