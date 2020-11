La società di esplorazione e estrazione di diamanti Lucara Diamond, che ha recuperato alcuni dei più grandi diamanti della storia recente, ha annunciato martedì la scoperta di un diamante da 988 carati nella sua miniera di Karowe in Botswana.

Il diamante misura 67x49x45 millimetri ed è il secondo degli oltre 500 carati trovati in questa miniera nel 2020, nonché il quarto dei cinque diamanti più grandi mai trovati.

Il diamante più grande della storia

Il diamante più grande della storia è il Cullinan da 3106 carati, trovato nel 1905 vicino a Pretoria in Sud Africa. Negli ultimi anni, le scoperte di grandi pietre preziose si sono verificate più frequentemente nella miniera di Karowe.

Nel 2015, Lucara Diamond ha trovato il diamante Lesedi La Rona da 1109 carati a Karowe, venduto per 53 milioni di dollari.

Ilda 813 carati, successivamente acquistato all’asta per 63 milioni di dollari, è stato trovato lì, e un altro, ilda 1.758 carati, è stato trovato lì nel 2019, sebbene fosse di qualità variabile e non così prezioso in confronto con le gemme trovate prima.

All’inizio di novembre di quest’anno, Lucara Diamond ha stretto un accordo con Louis Vuitton per tagliare e lucidare il diamante da 549 carati trovato nella miniera di Karowe a febbraio e chiamato Sethunya, che significa “fiore” nella lingua Setswana. A gennaio, Louis Vuitton ha acquisito il Sewelô, un “raro ritrovamento” a Setswana.