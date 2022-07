Ultime Notizie » Bevin Prince » Morto il marito dell’attrice di One Tree Hill: colpito da un fulmine

L’attrice Bevin Prince, nota soprattutto per il ruolo di Bevin Mirskey nella serie ‘One Tree Hill‘, sta vivendo il suo peggior incubo: suo marito William Friend è morto all’età di 33 anni dopo che un fulmine lo ha colpito sulla loro barca durante una tempesta mentre stavano salpando al largo dell’isola di Masonboro, nella Carolina del Nord. Secondo il New York Post, sul posto è arrivata la polizia marittima, informata dai testimoni. Quando sono arrivati ​​hanno cercato di rianimare Friend, ma era troppo tardi.

Bevin Prince è ancora sotto shock

La sua migliore amica, l’attrice Odette Annable, è andata su Instagram per sfogarsi sulla triste perdita:

“L’inimmaginabile è successo e dobbiamo dire addio a un altro amico @britwilliam. Will, l’amorevole marito della mia migliore amica @bevinaprince. È surreale scriverlo. Soprattutto perché sembra che tu stia qui (…) Sono seduta nella tua bella casa, guardo l’oceano e continuo a pensare al regalo che hai fatto a Bevin. Che dono hai fatto a tutti coloro che lo hanno conosciuto per testimoniare la passione che ardeva nella tua anima. La passione di aiutare le persone, costruire il loro business, trovare la felicità. Eri perfetto per lei in ogni cosa. Hai sostenuto i suoi sogni, l’hai fatta sentire viva, l’hai adorata con ogni briciolo della tua anima e sarò eternamente grata di testimoniare quel tipo di amore. Essere qui con Bevin e sentirla condividere storie su di te e sul tuo amore mi spezza il cuore perché ha perso l’amore della sua vita e il mondo ha perso un ragazzo molto, molto bravo. Che tu possa riposare in pace, affascinante, spiritoso e affascinante inglese che amava l’America. Ti amo”.