Scoperta "città d'oro perduta" di 3000 anni in Egitto

Sarebbe la seconda scoperta più importante dopo la tomba di Tutankhamon. Le sue origini risalgono al regno del faraone Amenhotep III e successivamente continuò ad essere utilizzato da Tutankhamon.

Un team di ricercatori egiziani ha scoperto una “città d’oro perduta” sotto la sabbia risalente a circa 3000 anni fa, vicino alla città di Luxor, nel sud dell’Egitto.

La città è stata battezzata come “L’ascesa di Aton“. Le sue origini risalgono al regno del faraone Amenhotep III e in seguito continuò ad essere utilizzato da Tutankhamon. È il più grande insediamento amministrativo e industriale dell’era dell’Impero egiziano sulla riva occidentale di Luxor, con strade e case alte fino a 3 metri.

Gli scavi in ​​quel sito sono iniziati nel settembre 2020 e poche settimane dopo hanno iniziato a comparire strutture di adobe. Successivamente si è scoperto che si trattava di una città antica che si era conservata in buone condizioni, con mura quasi complete e stanze piene di attrezzi per l’uso quotidiano.

“Gli strati archeologici sono rimasti intatti per migliaia di anni, come se i loro antichi abitanti li avessero lasciati ieri”, hanno detto i responsabili del ritrovamento.

Il professore di egittologia alla Johns Hopkins University (USA) Betsy Bryan ha sottolineato che il ritrovamento di questa “città perduta” è la seconda scoperta archeologica più importante dopo quella della tomba di Tutankhamon.

Finora sono riusciti a portare alla luce diverse zone della città, tra cui un quartiere amministrativo e residenziale circondato da un muro a zig-zag, con un unico punto di ingresso, suggerendo che questa recinzione avesse una funzione difensiva, mentre in un’altra zona è stato trovato un panificio, una cucina con forni e pezzi di ceramica per la conservazione degli alimenti.

