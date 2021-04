Ultime Notizie » cina » Washington mette in guardia Pechino per la situazione nel Mar Cinese Meridionale

Il Dipartimento di Stato americano ha messo in guardia la Cina da ciò che i suoi partner, Filippine e Taiwan (considerati da Pechino come parte integrante del suo territorio), vedono movimenti sempre più aggressivi nella regione, e ha espresso preoccupazione per la presenza di navi cinesi nella barriera corallina Whitsun nel Mar Cinese Meridionale.

“Un attacco armato contro le forze armate filippine, navi o aerei nel Pacifico, compreso il Mar Cinese Meridionale, attiverà i nostri obblighi ai sensi del Trattato di mutua difesa tra gli Stati Uniti e le Filippine“, ha avvertito mercoledì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.

Alla fine di marzo Price ha anche espresso il suo sostegno alle Filippine di fronte alla concentrazione di navi cinesi nella zona della barriera corallina di Whitsun, invitando Pechino a evitare tali “atti provocatori”. Inoltre, una recente pattuglia aerea delle forze armate filippine ha catturato numerose navi cinesi intorno alle contese Isole Spratly, situate nel Mar Cinese Meridionale. L’ambasciata cinese, a sua volta, assicura che “è del tutto normale” che i pescherecci cinesi si trovino nell’area.

Il portavoce del Dipartimento della Difesa filippino, Arsenio Andolong, ha indicato che il suo paese “mantiene aperte le opzioni per gestire la situazione, anche approfittando di partnership con altre nazioni come gli Stati Uniti“. “Siamo in trattative in corso con gli Stati Uniti sulla questione della difesa reciproca. Entrambe le parti concordano di adempiere ai loro obblighi ai sensi del Trattato di mutua difesa” del 1951.

Le Filippine hanno presentato una protesta diplomatica, affermando che la barriera corallina, che si trova a 324 chilometri a ovest della provincia filippina di Palawan, si trova all’interno di

un’area riconosciuta a livello internazionale dove ha il diritto esclusivo di sfruttare la pesca e altre risorse.

Il Mar Cinese Meridionale è da anni fonte di tensione costante in quanto oggetto di rivendicazioni territoriali e marittime da parte di molteplici attori: Cina, Vietnam, Filippine, Taiwan, Malesia, Indonesia e Brunei. La regione, ricca di risorse e un’importante arteria internazionale attraverso la quale transitano ogni anno miliardi di dollari di traffico marittimo, è stata anche teatro delle cosiddette missioni di “libertà di navigazione” organizzate da Washington.

Le tensioni sono aumentate anche intorno a Taiwan. Price ha detto che Washington “mantiene la capacità di resistere” alla coercizione che “mette in pericolo la sicurezza o il sistema sociale o economico del popolo di Taiwan”. In risposta, il ministro degli Esteri cinese Zhao Lijian ha respinto le accuse di Washington secondo cui Pechino è impegnata in “intimidazioni” e “coercizioni” a Taiwan, esortando il paese nordamericano a “rispettare il principio della Cina unica e ad astenersi da azioni pericolose” dopo il passaggio del cacciatorpediniere statunitense USS John McCain attraverso lo Stretto di Taiwan.