Gli scienziati hanno scoperto una nuova categoria di organismi simili a virus, chiamati viroidi, che si nascondono nell’intestino e nella bocca umana. Questi viroidi potrebbero influenzare l’attività genetica del microbioma umano. Un batterio comune chiamato Streptococcus sanguinis è stato identificato come ospite per questi viroidi, ma sono necessarie ulteriori conferme riguardo ad altri ospiti.

I viroidi sono anelli di RNA che infettano principalmente le piante e differiscono dai virus più grandi in diversi modi. Recentemente, si è scoperto che i viroidi potrebbero infettare anche animali, funghi o batteri. Uno studio recente ha esaminato la presenza di viroidi tra i geni dei microbi presenti nel corpo umano.

Questa nuova categoria di virus chiamati dagli scienziati “Obelischi” individuati nell’intestino e nella bocca umana, sono stati individuati in quasi 29.960 esemplari e si prevede che abbiano una forma simile a un obelisco sottile. Utilizzando dati già esistenti, i ricercatori hanno esaminato l’attività genetica nelle diverse comunità microbiche all’interno del corpo.

Hanno scoperto che questi virus erano presenti nel 7% dei campioni di feci umane e nel 53% dei campioni di metatrascrittomi della bocca esaminati.

Durante ulteriori analisi, un team di ricerca è riuscito a collegare un obelisco con il batterio S sanguinis, ipotizzando che almeno una parte degli obelischi possa essere presente nei batteri. I nuovi obelischi sembravano essere più complessi dei viroidi precedentemente descritti, poiché contenevano istruzioni per gli enzimi necessari per la riproduzione, ma mancavano di un involucro esterno protettivo.

Non è ancora noto se questi viroidi possano influenzare la salute umana, ma potrebbero avere un ruolo nel plasmare il microbioma umano. Infine, la scoperta potrebbe contribuire al dibattito sull’evoluzione dei virus dai viroidi o viceversa.

