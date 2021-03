Ultime Notizie » Bitcoin » Il prezzo del bitcoin rinnova il suo massimo storico raggiungendo per la prima volta i 60 mila dollari

Nuovo record per la criptomoneta BitCoin. Il prezzo del bitcoin ha rinnovato il suo massimo storico questo sabato, raggiungendo brevemente quota 60 mila dollari per unità prima di scendere leggermente. La scorsa settimana, Jesse Powell, CEO di Kraken, la piattaforma di trading di criptovalute, ha previsto che l’obiettivo di prezzo della valuta digitale raggiungerà 1 milione di dollari nel prossimo

decennio. “A breve termine, le persone vedono che supererà l’oro come riserva di valore, quindi penso che un milione di dollari come obiettivo di prezzo entro i prossimi 10 anni sia molto ragionevole”, ha detto l’esperto in un’intervista a Bloomberg.