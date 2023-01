Ultime Notizie » Adesivi WhatsApp » Scarica gli adesivi WhatsApp di Shakira e Bizarrap per dedicarli al tuo ex

Vuoi dedicare la nuova canzone di Shakira al tuo ex? Il pezzo musicale ha già segnato un record su YouTube ed è già stata creata una varietà di meme. È per questo motivo che oggi condivideremo i migliori adesivi di WhatsApp in modo che tu possa inviarli ai tuoi amici.

Soprattutto, questi adesivi animati sono dotati delle frasi più importanti della canzone di tendenza che il colombiano ha creato insieme a Bizarrap. Come li ottengo? L’unica cosa che dovresti tenere a mente è che devi scaricare un’app alternativa a WhatsApp. D’altra parte, questa applicazione non genererà alcun tipo di furto di informazioni, anzi, è abbastanza sicura.

Come scaricare adesivi Shakira e Bizarrap su WhatsApp

La prima cosa sarà scaricare l’applicazione Stycker.ly. È disponibile gratuitamente su Google Play e iOS Store. Ora per scaricare gli adesivi della nuova canzone di Shakira con Bizarrap inserire https://sticker.ly/s/2P1E22. È necessario fare clic su ‘Ottieni adesivi’ e si aprirà l’applicazione Stycker.ly. Ora fai clic su ‘Aggiungi in WhatsApp’ e attendi che vengano caricati tutti. A quel punto gli adesivi verranno caricati sul tuo WhatsApp e potrai usarli per inviarli al tuo ex partner. Nel caso in cui non ti piacciano, puoi eliminarli in modo semplice dalla tua galleria.

Basta seguire tutti i passaggi.