Vedere Sassuolo Napoli Streaming Calcio Gratis. Sassuolo e Napoli sono protagonisti del posticipo domenicale di questa 17a giornata del campionato di Serie A, ultima dell’anno 2019, prima delle vacanze natalizie. Gli emiliani sono reduci dal successo di Brescia colto nel recupero giocato mercoledì, che ha consentito loro di salire a 19 punti in classifica. Prima trasferta per il Napoli targato Gattuso, che al suo esordio sulla prestigiosa panchina dei partenopei ha visto la propria squadra, al momento ferma con 21 punti in graduatoria, uscire sconfitta al cospetto del gagliardo Parma.

Come vedere Sassuolo Napoli in diretta tv.

Potete vedere la partita di calcio Sassuolo Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 22 dicembre 2019.

Dove vedere Sassuolo Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Sassuolo Napoli in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go anche con smartphone, tablet e pc, raggiungibile con app scaricabile anche con Apple iOS e Google Android, oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ( info qui).

Le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Indisponibili: Chiriches, Consigli, Defrel. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Koulibaly, Malcuit, Ghoulam. Squalificati: Maksimovic.

Altre cose da sapere su Sassuolo Napoli.

Nei 6 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei neroverdi, prevalgono i pareggi, 3, a fronte di 2 vittorie campane e di un unico successo emiliano. Nelle ultime 4 gare, in particolare, i partenopei non hanno mai vinto, raccogliendo 3 pareggi e una sconfitta.

Il Napoli non vince da 8 partite, avendo raccolto 5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 8 giornate. L’ultima volta che arrivarono a 9 gare consecutive senza vittorie era nella stagione 2008/09 con Roberto Donadoni in panchina. Il Sassuolo invece nelle ultime 4 gare disputate ha collezionato 3 pareggi e una vittoria nel recupero della 7ª giornata contro il Brescia.

Il polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico della squadra di Ancelotti con 6 reti, mentre Domenico Berardi e Francesco Caputo sono i bomber dei neroverdi con un bottino di 8 goal ciascuno. Dopo aver perso contro il Parma, in caso di k.o. anche con il Sassuolo, Gattuso eguaglierebbe il primato negativo di Carlo Mazzone e Zdenek Zeman, che hanno iniziato le loro avventure sulla panchina azzurra con 2 sconfitte.