Diretta Juventus-Lazio Streaming TV. Alle 17:45 di oggi domenica 22 dicembre 2019 Juventus Lazio si ritroveranno a confrontarsi nuovamente, una di fronte all’altra, nella Supercoppa italiana. Si gioca in Arabia Saudita allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Lazio Streaming della finale unica di Supercoppa.

I bianconeri vincitori dello Scudetto affrontano i biancocelesti che lo scorso maggio hanno vinto la Coppa Italia battendo l’Atalanta in finale. E’ la terza volta negli ultimi sei anni che Juventus e Lazio si affrontano in Supercoppa, con un bilancio di due vittorie per i bianconeri e una per i biancocelesti. L’ultimo confronto è stato vinto dalla Lazio all’Olimpico nel 2017, al termine di una partita incredibile decisa in pieno recupero da Murgia con il goal del 3-2.

Juventus-Lazio Streaming live: ultime notizie formazioni.

Le ultime notizie di Juventus-Lazio ci dicono che dopo tre panchine di fila nella Juventus dovrebbe rientrare De Ligt dal 1′ a fare coppia con Bonucci. Cuadrado dovrebbe tornare terzino destro, Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Bentancur e Matuidi ai lati di Pjanic. Davanti dubbio tridente: a rischio c’è Higuain, che potrebbe far spazio a un trequartista più “puro” come Ramsey o Bernardeschi.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J Correa, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Juventus-Lazio Streaming: tutto quello che c’è da sapere prima della diretta tv.

32a edizione della Supercoppa italiana: nei 31 precedenti, la squadra che ha vinto lo Scudetto ha poi conquistato anche questo trofeo in 22 occasioni (il 71% delle volte). In tre delle ultime 5 edizioni della Supercoppa, ha perso però la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni a decidere la partita sono stati i tiri di rigore (per il Napoli nel 2014 e per il Milan nel 2016).

15a partecipazione per la Juventus in Supercoppa italiana, per la Lazio è l’ottava volta in questo torneo. Nella storia della Supercoppa, addirittura, Juventus e Lazio si sono già affrontate 4 volte, e diventerà – con la gara di Riad – la sfida più ricorrente nella storia della competizione. Nei 4 precedenti il bilancio è perfettamente pari: due vittorie per parte, 14 reti realizzate, con una media di 3,5 a partita. La Juventus non ha trovato il gol in una sola delle precedenti 14 gare del torneo, nella sconfitta per 1-0 contro l’Inter nel 2005.

La Lazio ha vinto 3 delle ultime 6 partite disputate contro la Juventus in tutte le competizioni (anche 3 sconfitte nel parziale), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide con i bianconeri (8 pareggi e 24 sconfitte nel parziale).

L’ultimo successo della Lazio sui bianconeri è arrivato lo scorso 7 dicembre, con i biancocelesti che vinsero 3-1 grazie alle firme di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo dopo il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo (da segnalare anche un rigore sbagliato da Immobile).

Dybala ha segnato 3 reti in Supercoppa italiana, tutte contro la Lazio. Dovesse segnare ancora, diventerebbe il migliore marcatore della competizione, superando così Del Piero, Eto’o, Shevchenko e Tevez. Ciro Immobile ha segnato due gol in carriera in Supercoppa italiana, entrambi nella vittoria contro la Juventus del 2017. Solo Claudio López, nella storia della Lazio, ha segnato quanto Immobile in Supercoppa: lo spagnolo realizzò una doppietta nel pirotecnico 4-3 all’Inter nel 2000. Dovesse scendere in campo, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della Supercoppa Italiana (ora a 9 insieme a Dejan Stankovic). Buffon, inoltre, è il giocatore con più successi in questo torneo (6) insieme a Stankovic.

Juventus-Lazio Gratis, dove vedere diretta streaming senza Rojadirecta.



La partita di calcio Juventus-Lazio in diretta tv in chiaro grazie ai canali digitali di Rai 1, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 17:30. Streaming video live gratis per gli abbonati con Rai Play. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 17:45 di domenica 22 dicembre 2019.

Dove vedere Juventus-Lazio streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Juventus-Lazio online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Juventus Lazio.