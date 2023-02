Dove vedere Sassuolo-Napoli Streaming Gratis. Inizia la 23a giornata di Serie A con la sfida Sassuolo-Napoli che si gioca allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi venerdí 17 febbraio 2023, alle ore 20:45 italiane.

La capolista guidata da Spalletti ha ormai un margine di +15 sull’Inter seconda, e vola verso lo scudetto senza avere nessuno che la possa contrastare. All’andata, a Napoi, è finita 4-0 con 3 gol di Victor Osimhen e uno Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sassuolo-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Victor Osimhen, in gol da sei match di fila di campionato, potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a segnare in sette presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Sassuolo-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Sassuolo: Berardi non ha riportato lesioni dopo lo stop contro l’Udinese, ma resta a rischio la sua presenza. Da valutare la convocazione. Pinamonti è rientrato e si gioca una maglia da titolare con Defrel. In casa Napoli: Lungo stop per Raspadori a causa di un risentimento muscolare. Per il resto tutti disponibili. Spalletti verso un mini turnover: dentro Juan Jesus, Olivera, Elmas e Politano.

⚽ Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Ferrari, Romagna, Obiang, Henrique, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Defrel. Indisponibili: Muldur, Toljan, Berardi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorstvedt, Tressoldi, Laurienté.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Galetto e Tolfo. Quarto uomo: Orsato. Var: Doveri. Assistente Var: Banti.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Sassuolo in campionato (7V, 6N), sconfitta per 0-2 in casa dei partenopei l’1 novembre 2020.

Sassuolo-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Sassuolo-Napoli in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Il Sassuolo ha vinto solo una gara casalinga contro il Napoli in Serie A: 2-1 il 23 agosto 2015 (5N, 3P); più nel dettaglio, cinque delle ultime sei partite tra le due formazioni al MAPEI Stadium in campionato sono terminate in pareggio. La telecronaca di Sassuolo-Napoli su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Sassuolo-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Da una parte il Napoli è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questo campionato (12), dall’altra solo Cremonese e Verona (entrambe otto) hanno subito più reti del Sassuolo (sette) da subentranti.

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.