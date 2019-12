Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana), Atalanta-Milan, Sassuolo-Napoli e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:00 Central Coast Mariners-Adelaide United (A-League) – Sportitalia.

10:00 Sampdoria-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Leganes-Espanyol (Liga) – Dazn.

12:15 Ajax-Ado Den Haag (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Diretta Atalanta-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro La Penna. E’ un anticipo domenicale di grande spessore quello che va in scena oggi nel rinnovato stadio di Bergamo tra Atalanta e Milan. I bergamaschi sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bologna e cercano la vittoria per rilanciare la propria corsa verso i primi 4 posti in classifica. Non si può permettere di perdere, d’altro canto, il Milan, che nella sfida di San Siro della scorsa settimana ha fallito contro il Sassuolo la terza vittoria consecutiva dopo i successi di Parma e Bologna.

Diretta Atalanta Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

14:00 Osasuna-Real Sociedad (Liga) – Dazn.

14:30 Breno-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Gladiator (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Troina (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Seregno-Pro Sesto (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Lecce-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Parma-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Pescara-Trapani (Serie B) – Dazn.

15:00 Pisa-Cosenza (Serie B) – Dazn.

15:00 Watford-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

16:00 Betis-Atletico Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1.

15:30 Fortuna D-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

17:00 Tottenham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:45 Diretta Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana) – Rai Uno.

Si gioca allo Stadio King Saud University, Riyadh. Si assegna quest’oggi nella finale unica tra Juventus e Lazio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. I bianconeri, già vincitori per 8 volte di questa manifestazione, si presentano per l’ennesima volta all’appuntamento dopo 8 scudetti vinti consecutivamente, mentre i biancocelesti, che hanno invece trionfato in 4 occasioni, l’ultima delle quali nel 2017, ci arrivano dopo essersi aggiudicati la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Diretta Juventus Lazio in chiaro su Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play (gratis per tutti gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo

PC.

18:00 Paderborn-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Levante-Celta (Liga) – Dazn.

20:45 Diretta Sassuolo-Napoli (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Chiffi. Sassuolo e Napoli sono protagonisti del posticipo domenicale di questa 17esima giornata di campionato, ultima dell’anno 2019, prima delle vacanze natalizie. Gli emiliani sono reduci dal successo di Brescia colto nel recupero giocato mercoledì, che ha consentito loro di salire a 19 punti in classifica. Prima trasferta per il Napoli targato Gattuso, che al suo esordio sulla prestigiosa panchina dei partenopei ha visto la propria squadra, al momento ferma con 21 punti in graduatoria, uscire sconfitta al cospetto del gagliardo Parma.

Diretta Sassuolo Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Pordenone-Ascoli (Serie B) – Dazn.

21:00 Real Madrid-Athletic Bilbao (Liga) – Dazn e Dazn1.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta o SportsBay.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV e SportsBay: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta e il sito SportsBay sono illegali e quindi altamente sconsigliati. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo a rischio gli internauti che si espongono così a attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo si possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Venezia-Cittadella a Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana).

Tra le partite da vedere la prossima settimana, ricordando che la Serie A è in vacanza, ci sono quelle di giovedì 26 dicembre tra cui Ascoli Pisa e Venezia-Cittadella (Serie B), e Leicester-Liverpool (Premier League). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.