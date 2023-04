Dove vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis. Partita valida per la 30a giornata di Serie A. Mentre fuori dal campo la società bianconera deve affrontare le sale dei tribunali, in campo la formazioni di Allegri (44 punti in classifica) affronta oggi in trasferta il Sassuolo (37 punti) allo Stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia).

La Juventus ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 3-0, in casa, ad agosto. Dusan Vlahovic ha guidato la Vecchia Signora con i suoi gol. Inoltre anche Ángel Di María ha segnato in questa partita. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 16 aprile 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sassuolo-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol all’Sassuolo in Serie A, ma non ha segnato in otto gare consecutive, tra cui sette in cui è stato titolare, un record per lui.

Sassuolo-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Sassuolo Berardi è out: lo ha annunciato il tecnico Dionisi alla vigilia. Pinamonti verso la conferma al centro dell’attacco con Bajrami e Laurientè. A centrocampo Henrique potrebbe riprendersi il posto a svantaggio di Harroui per completare la linea con Maxime Lopez e Frattesi. In difesa ballottaggio Erlic-Ferrari al centro per affiancare Tressoldi. In casa Juventus: In porta ancora Perin. Rugani favorito su Bonucci per far rifiatare Bremer. Paredes dal 1′ se a Locatelli verrà concesso un po’ di riposo, come a Di Maria. Vlahovic torna titolare.

⚽ Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore Dionisi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Berardi (da valutare).

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: Alex Sandro. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Kean.

La Juventus ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite giocate fuori casa per il campionato, perdendo contro Roma e Lazio all’Olimpico. In precedenza aveva ottenuto sei vittorie su sette partite giocate lontano dal suo campo.

Sassuolo-Juventus in TV, che canale?



Sassuolo-Juventus diretta tv con DAZN Online.

I migliori realizzatori della Juventus finora sono Adrien Rabiot, Vlahovic e Moise Kean, che hanno realizzato rispettivamente 8, 8 e 6 gol.

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Armand Laurienté, Domenico Berardi e Davide Frattesi hanno guidato le prestazioni del Sassuolo in questa stagione. Laurienté è il giocatore della squadra con più gol (7), seguito da Berardi e Frattesi (6 ciascuno).

Alternative per vedere Sassuolo-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Sassuolo-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.