Ultime Notizie » App Gratis » Le 3 migliori App Gratis per provare tagli e colori di capelli

Oggi, grazie alla tecnologia, possiamo avvalerci di strumenti che ci permettono di sperimentare look diversi senza doverci impegnare per un cambio definitivo dei nostri capelli. Con le applicazioni che ti mostreremo di seguito, potrai vedere come ti starebbe un particolare taglio di capelli o se una tonalità di colore ti si addice prima di prendere la decisione finale, quindi presta attenzione alle seguenti righe.

YouCam Makeup

Iniziamo questa top 3 con YouCam Makeup, un’applicazione molto interessante che sicuramente avrai visto qualche volta nell’App Store o su Google Play. Ha più di 100 milioni di download in quest’ultimo e si basa sulla realtà aumentata per scattarti foto a 360 gradi e sfruttare così la sua funzione di prova di taglio di capelli e colore.

YouCam Makeup ti permette di provare diverse acconciature e colori in tempo reale attraverso la fotocamera del tuo cellulare. Puoi regolare la tonalità del colore dei capelli e anche aggiungere estensioni di capelli virtuali per vedere come staresti con i capelli più lunghi. È totalmente gratuito e puoi trovarlo su App Store e Google Play.

Cambia colore dei capelli

Come indica il nome, ora stiamo parlando di un’app che è stata creata e sviluppata in modo che tu possa cambiare l’acconciatura delle tue foto e quindi vedere quale look ti si addice meglio, così come aggiungere diversi colori ai tuoi capelli per

MakeupPlus

vedere come sembra che ti starebbe bene e in questo modo sai se è. È abbastanza facile da usare, ha diversi milioni di download e puoi ottenerloda App Store

Ultimo ma non meno importante, portiamo la famosa app MakeupPlus a questo livello. Proprio come YouCam Makeup, MakeupPlus è un’app che non solo ti consente di provare diverse acconciature e colori di capelli, ma è anche pensata per aggiungere trucco e provare vari tipi di look.

Il suo ultimo aggiornamento è di febbraio di quest’anno e ha già più di 50 milioni di download su Google Play. Ti piace come suona questa opzione? Bene, scaricalo gratuitamente dall’App Store o da Google Play stesso senza alcun problema.