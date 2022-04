Dove vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 25 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane per la 34a giornata di Serie A 2021-22.

Con la clamorosa sconfitta in rimonta del Napoli a Empoli (da 0-2 a 3-2 in sette minuti), la Vecchia Signora ha questa sera la possibilità di portarsi ad un solo punto dalla formazione di Spalletti che occupa il terzo posto: per fare questo ci vogliono i tre punti. I neroverdi, reduci dalla sconfitta in casa del Cagliari, chiudono la parte di sinistra della classifica con 46 punti e mettono nel mirino la terza vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico dopo i successi conquistati contro Spezia e Atalanta. Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Così il tecnico della Juventus sulla partita: “Per loro è una partita importante perché battere la Juve sarebbe un risultato prestigioso. Bisogna fare una partita giusta, di tecnica, seria, altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte”. Poi su Tacconi: “Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile”.

⚽ Dove vedere Sassuolo-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Sassuolo-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Sassuolo-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Sassuolo-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dionisi recupera Muldur dopo la squalifica e anche Berardi dopo la contusione che lo aveva costretto a saltare la partita col Cagliari.

⚽ Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

L’attaccante azzurro potrebbe anche tornare dal 1′, con Defrel che scivolerebbe in panchina. Stagione finita per Toljan dopo la frattura della clavicola. Allegri potrebbe tornare al 4-2-3-1 facendo tornare Danilo sulla linea di difesa. Cuadrado ko, al suo posto, con Dybala e Morata, spazio a Bernardeschi alle spalle di Vlahovic. In mediana straordinari per Zakaria e Rabiot.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Satalino, Harroui, Toljan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Paulo Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Soulé, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli, Arthur. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Liberti-Prenna. Quarto Uomo: Miele G. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Il giocatore che ha segnato il secondo maggior numero di gol per il Sassuolo, Gianluca Scamacca (13), ha prolungato recentemente il suo contratto con il club, tre dei suoi ultimi quattro gol in campionato sono arrivati nei primi 30 minuti di gioco. Al contrario, Dušan Vlahović della Juventus ha segnato dopo l’ora di gioco tre dei suoi ultimi quattro gol in SA, incluso il recente gol del pareggio della Juve contro il Bologna.

Alternativa Online per vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Sassuolo-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.