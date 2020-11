Dove vedere Sassuolo Inter streaming e diretta tv. La sfida tra Sassuolo e Inter si giocherà oggi sabato 28 novembre 2020 alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio-Emilia: sarà la prima gara del nono turno di Serie A. I neroverdi di Roberto De Zerbi dopo nove giornate hanno totalizzato 18 punti, mentre i nerazzurri di Antonio Conte occupano il quinto posto con 15 punti. Ora come ora è una sfida da Champions League e Scudetto: entrambe vittoriose nell’ultimo turno di campionato e decise a combattere per grandi traguardi per tutta la durata della stagione.

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore Roberto De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Defrel, Pegolo, Romagna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Padelli, Vecino, Nainggolan.

Dove vedere Sassuolo Inter Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Sassuolo Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Sassuolo Inter online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.