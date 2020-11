Dove vedere le partite di calcio in tv Benevento-Juventus, Sassuolo-Inter, Atalanta-Verona e tutte le altre di oggi sabato 28 novembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

13:30 Brighton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Brescia-Frosinone (Serie B) – Dazn

14:00 Empoli-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Pordenone (Serie B) – Dazn

14:00 Pisa-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Venezia-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Elche-Cadice (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Sassuolo-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sfida Champions e Scudetto tra Sassuolo e Inter, big match d’alta classifica nell’anticipo della 9a giornata di Serie A. Entrambe vittoriose nell’ultimo turno di campionato e decise a combattere per grandi traguardi per tutta la durata della stagione. Sfida dei grandi bomber: Caputo e Berardi per i locali, il devastante Lukaku e un Lautaro Martinez nuovamente al top per gli ospiti.

Diretta Sassuolo Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Vibonese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:00 Monza-Reggina (Serie B) – Dazn

16:00 Manchester City-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Viking-Start (Eliteserien) – Eurosport Player

16:15 Valencia-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

17:00 Marsiglia-Nantes (Ligue 1) – Dazn e Dazn1.

18:00 Diretta Benevento-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Benevento (14esimo con 9 punti) ospita la Juventus (quarta con 16 punti) nel nono turno di Serie A. Benevento e Juventus tornano a duello dopo il 7 aprile del 2018, quando i bianconeri espugnarono il campo campano per 4-2. Nel match d’andata allo Stadium invece, i giallorossi uscirono sconfitti di misura per 2-1, sfiorando l’impresa delle imprese. Pirlo ha messo a riposare CR7 Cristiano Ronaldo, che contro il Cagliari ha raggiunto i 60 goal in bianconeri in Serie A (in appena 69 presenze).

Diretta Benevento Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Brann-Aalesunds (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Everton-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Huesca-Siviglia (Liga) – Dazn

18:45 Emmen-Ajax (Eredivisie) – Dazn.

20:45 Diretta Atalanta-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1.

L’Atalanta (settima con 14 punti) ospita il Verona (nona con 12 punti) nella nona giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica. Occhi puntati da una parte su Gomez e Muriel, autori di 4 reti a testa fin qui, e dall’altra su Barak, capocannoniere della formazione scaligera con 3 centri.

Diretta Atalanta Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Imolese-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Paris SG-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn

21:00 Real Madrid-Alaves (Liga) – Dazn

21:00 West Brom-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

Tra le partite da vedere domani domenica 29 novembre abbiamo le altre partite della 9a giornata di Serie A, tra cui evidenziamo Lazio-Udinese nel lunch match delle 12:30, Milan-Fiorentina alle 15:00, e alle 20:45 il Derby del Sole Napoli-Roma. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.