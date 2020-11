Dove vedere Benevento Juventus streaming e diretta tv. Non giocherà Cristiano Ronaldo nell’anticipo della nona giornata di Serie A: alle ore 18:00 di oggi sabato 28 novembre 2020 si gioca Benevento-Juve. I campani di Filippo Inzaghi dopo otto giornate hanno totalizzato 9 punti ed occupano il quattordicesimo posto, mentre i bianconeri di Pirlo sono quarti in classifica con 16 punti. Niente Benevento per Cristiano Ronaldo, che insieme a Pirlo ha deciso di concedersi un turno di riposo. Al suo posto dovrebbe giocare Dybala, con Kulusesvki trequartista. Torna a disposizione Bonucci.

Le probabili formazioni di Benevento Juventus.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Improta; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dabo, Foulon, Iago Falque, Letizia, Tuia.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, Paulo Dybala. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral, CR7 Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Benevento Juventus Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Benevento Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Come vedere Benevento Juventus Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Benevento Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.