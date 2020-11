Internet Archive salverà tutto il contenuto Flash prima che scompaia.

Alcuni anni fa su Internet le cose erano troppo diverse da quelle che vediamo oggi. Non c’erano social network, quindi la comunicazione tra gli utenti era quasi impossibile, ad eccezione di alcuni forum che non erano nemmeno molto conosciuti.

Non c’erano nemmeno pagine di video come YouTube o Vimeo, tanto meno servizi di streaming come Netflix, ma tutte le pagine che ci davano intrattenimento potevano essere trovate su riviste specializzate sull’argomento o attraverso consigli di amici con interazione reale.

Alcune riviste includevano persino CD che aiutavano le persone a trovare questi siti Web o che contenevano animazioni Flash realizzate da piccoli gruppi di persone.

Il mondo è cambiato molto

Alcune di queste riviste e consigli ci hanno portato a trovare capolavori di intrattenimento come l’animazione di Badger Badger Badger.

Ma le animazioni Flash sono qui per restare, ma non solo sono rimaste lì, perché abbiamo anche potuto vedere molti giochi in Flash arrivare ai nostri occhi. All’interno di questi giochi possiamo trovare Snake Game, Henry Stickmin, Meat Boy e molte altre opere leggendarie.

Ecco perché Internet Archive ha deciso di salvare tutto questo contenuto per i posteri prima che non sia più visualizzabile entro la fine dell’anno. Questo tramite un emulatore Flash chiamato Ruffle, che permetterà a tutti di continuare a vedere il contenuto che secondo molti scomparirebbe definitivamente.

Flash smetterà di funzionare alla fine dell’anno

Come sicuramente molti di voi già sapranno, Flash smetterà di funzionare alla fine dell’anno e questo ci viene ricordato molto spesso quando andiamo online. Si consiglia anche di disinstallarlo tutto in una volta, poiché sarebbe anche impossibile utilizzarlo entro il 2021.

Quindi Internet Archive sta facendo uno dei lavori più nobili che abbiamo visto sul web, perché la storia della vita online non sarebbe la stessa senza tutto ciò che sapevamo grazie a Flash.