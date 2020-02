San Valentino al sapor di cioccolato, colorato, da sgranocchiare.

IDEE PER SAN VALENTINO – Un amore da festeggiare? Il 14 febbraio, anche quest’anno, ci vedrà impegnati a farci venire idee, non solo per i regali, per San Valentino: una di queste ha il sapore del cioccolato, è colorata e golosa, originale e a un prezzo accessibile. Basta pensarci per tempo.

La classica scatola di cioccolatini vi attira, ma avete paura che sia banale? Personalizzatela! Non solo l’involucro, ma anche i dolcetti o i cioccolatini che contiene. Dolci e cioccolatini possono essere resi unici grazie alla propria abilità in cucina, usando appositi stampi e formine, ma possono anche essere ordinati presso pasticcerie e ditte specializzate e anche si possono

I confetti personalizzati M&M’s sono l’esempio più semplice, più adatto ai giovani, che non avranno voglia di dedicarsi all’arte della pasticceria fatta in casa, del fai da te culinario che da più di un anno va tanto di moda in Italia. I classici confetti di cioccolato si possono far stampare con frasi romantiche e addirittura foto, restando commestibili.

La personalizzazione dei confettini avviene tutta online attraverso il sito web della M&M’s, e infine si può aggiungere alla confezione, da far recapitare a casa dell’amata o dell’amato, un biglietto di San Valentino con un messaggio personale.