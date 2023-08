Ultime Notizie » Agenti IA » Ottimizzazione per i Motori di Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale (IA) ha smesso di essere una mera fantasia per diventare uno strumento essenziale in vari settori. Nel regno del marketing digitale, l’intelligenza artificiale promette di essere un punto di svolta.

La visione di un futuro con l’IA personale

Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, ha condiviso la sua visione per l’arrivo dell’IA personale. Secondo esperti come Jeremiah Owyang, questa visione potrebbe alterare il panorama della SEO e dell’e-commerce così come lo conosciamo.

Cambiamenti nell’orizzonte pubblicitario

Il modello pubblicitario tradizionale, basato sull’indirizzare il traffico verso i siti Web per visualizzare gli annunci, potrebbe diventare obsoleto. Invece, agenti di intelligenza artificiale e modelli fondamentali potrebbero dominare la scena, con gli inserzionisti che pagano per includere i loro messaggi nelle risposte generate dall’IA.

Dai motori di ricerca agli agenti AI

Il modo in cui le persone cercano e consumano informazioni si è evoluto notevolmente nel tempo. Dalle pagine gialle ai motori di ricerca online e ora, siamo sull’orlo di una nuova era: quella degli agenti di Intelligenza Artificiale (AI).

Gli inizi: Motori di ricerca

I motori di ricerca, come Google, Bing o Yahoo, hanno rivoluzionato il modo in cui accediamo alle informazioni. Inserendo una query, questi motori tracciano miliardi di pagine web per offrire i risultati più rilevanti in pochi secondi. Il SEO (Search Engine Optimization) è emerso come una disciplina per ottimizzare i contenuti e garantire che appaiano nelle prime posizioni di questi risultati, il che si traduce in una maggiore visibilità e traffico.

L’evoluzione: Strumenti basati sull’IA

Con l’avanzamento della tecnologia, strumenti come GPT (Generative Pre-trained Transformer) di OpenAI hanno iniziato a guadagnare popolarità. Questi strumenti non solo cercano informazioni, ma le generano e le presentano in modo coerente e contestualizzato. Invece di offrire un elenco di siti web correlati a una query, questi strumenti possono generare risposte complete e dettagliate basate sulle informazioni per le quali sono stati addestrati.

Il futuro: Agenti di IA personalizzati

La visione di un agente di IA personale va oltre una semplice ricerca. Immagina un assistente che non solo risponda alle tue domande, ma che anticipi anche le tue esigenze, offra raccomandazioni personalizzate e svolga compiti al tuo posto. Ad esempio, invece di cercare “ristoranti italiani vicino a me”, il tuo agente di IA già conoscerebbe le tue preferenze culinarie e ti suggerirebbe il posto migliore in base ai tuoi gusti e al tuo storico di visite precedenti.

Implicazioni per le aziende

Per le aziende, ciò significa un cambiamento nel modo in cui sono visibili online. Non è più sufficiente ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca tradizionali. Ora devono considerare come le loro informazioni saranno interpretate e presentate da questi agenti di IA. Ciò potrebbe includere la creazione di API specializzate che alimentano direttamente queste informazioni agli agenti o assicurarsi che i loro contenuti siano facilmente comprensibili e accessibili per questi strumenti di IA.

I marketer e il loro adattamento all’IA

Nel corso degli anni, i marketer hanno dovuto adattarsi a diverse interruzioni. Ora, con la crescita dell’IA, hanno bisogno di alimentare questi sistemi con informazioni, possibilmente attraverso API specializzate.

Bill Gates ha espresso che la prima azienda a creare un agente personale di IA che sfidi l’ottimizzazione per i motori di ricerca avrà un vantaggio competitivo. Questa convinzione ha portato a investimenti significativi in Inflection AI, che ha lanciato “Pi”, un chatbot di intelligenza personale.

A differenza dell’ottimizzazione tradizionale per i motori di ricerca, l’ottimizzazione per i motori di IA non aspetta che un crawler indicizzi il contenuto del sito web. Questa nuova forma di ottimizzazione si concentra sull’alimentazione di informazioni in tempo reale a modelli fondamentali attraverso API.

Monetizzazione nell’era degli agenti di IA per i media di notizie

L’irruzione degli agenti di intelligenza artificiale (IA) nel panorama digitale presenta sfide e opportunità per i media di notizie. Sebbene la forma tradizionale di monetizzazione attraverso la pubblicità e il traffico web possa essere influenzata, emergono nuove strategie e modelli di business adattati a questa era. Di seguito sono riportati alcuni modi in cui i proprietari dei media di notizie potrebbero generare entrate in questo nuovo scenario:

Contenuto sponsorizzato integrato

Invece di dipendere esclusivamente da annunci visivi, i media potrebbero offrire contenuti sponsorizzati integrati in modo naturale nelle risposte generate dagli agenti di IA. Questo potrebbe assumere la forma di “risposte sponsorizzate” o raccomandazioni di prodotti e servizi correlati alla query dell’utente.

API di abbonamento

I media potrebbero sviluppare API specializzate che consentano agli agenti di IA di accedere al loro contenuto premium. Queste API potrebbero far parte di modelli di abbonamento, in cui gli utenti pagano per l’accesso a contenuti di alta qualità e aggiornati in tempo reale.

Collaborazioni e alleanze con sviluppatori di IA

Stabilire alleanze strategiche con aziende di IA potrebbe essere vantaggioso. I media potrebbero offrire il loro contenuto per l’addestramento di nuovi modelli di IA in cambio di una partecipazione alle entrate generate da quei modelli.

Certificazione di autenticità e veridicità

In un mondo in cui la disinformazione è una preoccupazione crescente, i media di notizie potrebbero offrire un sigillo o una certificazione di autenticità per le risposte generate dagli agenti di IA. Gli utenti potrebbero essere disposti a pagare un premio per informazioni verificate e affidabili.

Piattaforme di interazione personalizzate

I media potrebbero sviluppare i propri agenti di IA personalizzati che offrano un’esperienza di notizie personalizzata per gli utenti. Questi agenti potrebbero selezionare contenuti in base alle preferenze dell’utente, offrendo un’esperienza unica e potenzialmente monetizzabile.

