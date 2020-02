Dove vedere le partite di calcio in tv Sampdoria-Napoli, Pescara-Cosenza e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:30 Sampdoria-Chievo (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:45 Diretta Sampdoria-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro La Penna. Sampdoria Napoli si affrontano questa sera a Marassi nel posticipo del lunedì della 22esima giornata di Serie A. I blucerchiati giocano nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo lo 0-0 col Sassuolo della scorsa giornata di campionato, che ha consentito loro di mettere 5 punti tra sé e la zona retrocessione. Napoli finalmente in ripresa dopo la prestigiosa vittoria sulla Juventus nel posticipo della domenica sera, 2-1 il finale per i ragazzi di Gennaro Gattuso e 27 ora i punti in classifica.

Diretta Sampdoria Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Sambenedettese-Fermana (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:00 Diretta Pescara-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Rapuano. Il posticipo del lunedì Pescara Cosenza chiude il programma della 22esima giornata di campionato. Gli abruzzesi vengono dal bellissimo successo di Pordenone, colto con Legrottaglie all’esordio in panchina dopo l’esonero di Zauri.

Situazione estremamente critica per il Cosenza, uscito sconfitto dalla partita sul campo della Salernitana nello scorso turno di campionato al termine del quale accusava 3 punti di ritardo dalla zona playout della graduatoria.

Diretta Pescara Cosenza con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Lazio-Verona a Verona-Juventus.



Tra le partite da vedere in settimana evidenziamo il recupero di Serie A Lazio-Verona di mercoledì 5 febbraio alle ore 20:45, Verona-Juventus di sabato 8 febbraio come aticipo della 23a giornata di campioanto. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.