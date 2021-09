Dove vedere Sampdoria Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 12 settembre 2021 alle ore 12:30 italiane (lunch match) per la 3a giornata di Serie A 2021-22. Sfida numero 129 in Serie A fra le due formazioni: la Sampdoria di Roberto D’Aversa ospita l’Inter Campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi. La squadra locale ha un solo punto in classifica (come la Juventus dopo 3 partite). I nerazzurri hanno sei punti e puntano alla vittoria per restare al passo del Napoli in vetta. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sampdoria Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Sampdoria potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in due stagioni di fila in Serie A per la seconda volta, dopo il biennio 2012/13 – 2013/14.

⚽ Dove vedere Sampdoria Inter Diretta TV

Sampdoria Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky qui: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Sampdoria Inter Streaming Gratis

Sampdoria Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming Online anche con SkyGo (gratis per gli abbonati) e Now. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sampdoria Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Samp abbiamo Bereszynski che ha recuperato, mentre è out Ekdal. Al posto dello svedese si candida Adrien Silva. Torregrossa convocato ma partirà dalla panchina. Nonostante gli impegni ravvicinati con la nazionale argentina, Inzaghi è intenzionato a mandare in campo dall’inizio Lautaro al fianco di Dzeko. Dimarco in difesa. Bastoni non disponibile per un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Edin Dzeko ha segnato sei reti contro la Sampdoria in Serie A, di cui tre nelle ultime tre sfide – contro nessun’altra squadra ha realizzato più gol nella competizione (sei anche all’Atalanta).

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria Inter

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Bereszynski, Dragusin, A Ferrari, Chabot, Trimboli, Askildsen, Verre, Ciervo, Ihattaren. Indisponibili: Ekdal, Gabbiadini, Murru, Torregrossa. Squalificati: nessuno.

A partire dal 2018/19, Francesco Caputo e Fabio Quagliarella sono due dei tre giocatori italiani che hanno segnato più gol in Serie A, rispettivamente 48 e 50 – davanti a loro, soltanto Ciro Immobile con 75 reti.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Vidal, Gagliardini, Correa, L Martinez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

La prossima sarà la partita numero 200 di Simone Inzaghi seduto in una panchina di Serie A (110 vittorie finora); solo Antonio Conte (136) ha vinto di più dopo lo stesso numero di gare tra gli allenatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Simone Inzaghi potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali per la prima volta da allenatore in Serie A.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio. Guardalinee: Peretti e Pagliardini. Quarto uomo: Baroni. Var: Nasca. Avar: Giallatini.

Alternative per vedere Sampdoria Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Sampdoria Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.