Aggiornamento Ultimora Terremoto, 13 febbraio 2023 – L’ultimo bilancio delle vittime dopo i violenti terremoti che hanno scosso la Turchia lunedì scorso pone il bilancio delle vittime a 31.643, secondo i dati dell’agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze citati dai media locali. Nel frattempo, 158.165 persone sono state evacuate dalle province colpite.

Terremoto: Aggiornamento 8 febbraio 2023 – Il numero delle vittime dei potenti terremoti in Turchia e Siria ha superato i 10 mila, mentre il numero dei feriti è stato di circa 55 mila, hanno riferito mercoledì le autorità di entrambi i paesi.

Ultimo aggiornamento Terremoto – Il numero dei morti in entrambi i paesi oggi è di 3.823 dopo che la Turchia ha rivisto il suo bilancio in precedenza a 2.379. Ankara ha annunciato che quasi 14.500 persone sono rimaste ferite e 4.900 edifici sonostati rasi al suolo.

CATASTROFE IN TURCHIA SIRIA – Un terremoto di magnitudo 7,8 è stato registrato all’inizio di questo lunedì nel sud-est della Turchia ed è stato avvertito in almeno 10 province del paese. La potente scossa è stata seguita da almeno 22 scosse di assestamento, la più potente con una magnitudo di 6,6.

Ha causato più di 1700 morti, oltre a pesanti distruzioni delle infrastrutture. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito il disastro naturale il più potente dal 1939. “Stasera alle 04:17 siamo stati colpiti dal più grande disastro dal terremoto di Erzincan del 1939, che abbiamo vissuto nel secolo scorso”, ha sottolineato il presidente.

Nuovo terremoto di magnitudo 7,5

Successivamente, un nuovo terremoto di magnitudo 7,5 ha scosso la parte centrale della Turchia: il suo epicentro è stato localizzato nella provincia di Kahramanmarash, a cui sono seguite anche diverse scosse di assestamento.

Di conseguenza, decine si scosse sono state avvertite in diverse province siriane, come Damasco e Latakia. Nel Paese arabo, le autorità sanitarie hanno annunciato che il bilancio delle vittime nei governatorati di Aleppo, Latakia, Hama e Tartus ammonta a 461. Inoltre, hanno riferito che sono stati registrati circa 1326 feriti.

Bilancio catastrofico in continuo aumento

Nel frattempo, in Turchia il numero dei morti è salito a oltre 1600 e almeno 11 mila persone sono rimaste ferite a causa dei terremoti di lunedì.

7 giorni di lutto nazionale per il violento terremoto in Turchia

Erdogan ha sottolineato che 9000 soldati stanno partecipando alle operazioni di ricerca e salvataggio di persone che potrebbero ancora rimanere sotto le macerie, osservando che tale lavoro continua senza interruzioni. Il presidente turco ha dichiarato inoltre 7 giorni di lutto nazionale per il violento terremoto che ha colpito il Paese.

Edifici crollati, disastro totale nel paese turco

Più di 2800 edifici sono crollati o sono stati gravemente danneggiati dopo le scosse. In Turchia, nella provincia di Malatya, sono crollati almeno 130 edifici. Nella provincia di Osmaniye sono crollati 34 edifici e 16 a Sanliurfa.

Inoltre, il terremoto, che ha colpito la parte meridionale della Turchia, ha distrutto l’unica pista aeroportuale della provincia di Hatay. Data questa situazione, i voli sono stati cancellati. Allo stesso tempo, è esploso un gasdotto nella città turca di Topbogazi, situata nella stessa provincia sud-orientale.

Il porto turco di Alexandretta (Iskenderun)

Il porto turco di Alexandretta (Iskenderun), anch’esso situato nella provincia di Hatay, è stato danneggiato ed è temporaneamente chiuso, secondo la Direzione generale degli affari marittimi.

L’antico castello di Gaziantep

‘Dopo il terremoto, è stato accertato che ci sono stati alcuni crolli nelle banchine del nostro porto di Iskenderun’, ha scritto sul suo account Twitter, osservando che ‘le operazioni continuano in altri porti’, in cui ‘non c’è stata alcuna situazione negativa’.

L’antico castello di Gaziantep, considerato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è stato invece distrutto a seguito del terremoto di magnitudo 7.8 e delle successive scosse di assestamento che hanno colpito la Turchia meridionale. È un patrimonio culturale molto importante, la cui costruzione risale all’antichità.

La cittadella di Aleppo

Allo stesso tempo, anche la cittadella di Aleppo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stata danneggiata dal terremoto. ‘Abbiamo ricevuto segnalazioni di una violazione nella cittadella di Aleppo e abbiamo inviato un team di specialisti per ispezionare il sito e valutare i danni’, ha detto a RIA Novosti Houmam Saad, membro della direzione generale siriana per le antichità e i musei.

Inoltre, si dice che il terremoto sia stato sentito in Libano, Grecia, Cipro, Iraq e Iran, così come in altri luoghi in Europa, Medio Oriente e persino in Groenlandia!

Aiuti da tutte le nazioni del mondo

A sua volta, il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che Mosca è ‘pronta a fornire l’assistenza necessaria’ in relazione al potente terremoto. Inoltre, la Russia ha annunciato che due aerei Il-76 con i soccorritori sono pronti per recarsi in Turchia per aiutare a mitigare le conseguenze del terremoto.

Parallelamente, durante un colloquio telefonico con il presidente siriano Bashar al Assad, Putin ha ribadito che nelle prossime ore il ministero russo dei Servizi di emergenza dispiegherà in Siria un gruppo di esperti per aiutare nei soccorsi e far fronte alle conseguenze dei terremoti.

L’Unione europea ha mobilitato squadre di ricerca e soccorso

‘Dieci squadre urbane di ricerca e soccorso sono state rapidamente mobilitate da Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania per supportare i primi soccorritori sul campo’, hanno affermato i commissari UE Josep Borrell e Janez Lenarcic.

Hanno anche assicurato che i governi di Italia e Ungheria hanno offerto il loro aiuto attraverso le loro squadre di soccorso. Da parte sua, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha assicurato di essere disposto a fornire aiuti alla popolazione siriana.

I governi di Venezuela, Ecuador, Messico e Cuba hanno lamentato questo lunedì i devastanti terremoti e Caracas ha espresso la volontà di ‘preparare il sostegno immediato, l’assistenza e l’aiuto necessario agli sforzi’ dei governi di quei paesi ‘per riprendersi, il prima possibile , il normale funzionamento delle regioni colpite’.