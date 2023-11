Ultime Notizie » Come vedere Salisburgo Inter Streaming » Salisburgo – Inter Streaming Gratis, come vederla Stasera in TV senza Rojadirecta: Diretta Champions League

Dove vedere Salisburgo-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi (Francia) oggi mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 21 italiane per la 4a giornata del Gruppo D di UEFA Champions League 2023-24.

L’Inter affronta il Salisburgo nella Champions League, con la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Gli austriaci devono vincere per rimanere in corsa. Entrambe le squadre hanno avuto buoni risultati finora, ma l’Inter ha un precedente positivo contro il Salisburgo: L’Inter ha battuto il Salisburgo in tutti e tre i confronti nelle competizioni europee, con vittorie 1-0 nella finale di Coppa UEFA del 1994 e 2-1 nell’ultima partita di Champions League. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Salisburgo-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

L’Inter ha ottenuto buoni risultati nelle ultime quattro partite giocate in trasferta nella Champions League, con due vittorie e due pareggi. Se continuerà così anche nella prossima gara in trasferta, stabilirà un nuovo record di cinque partite consecutive senza sconfitte in trasferta, cosa che non accadeva da febbraio 2005.

Salisburgo-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Salisburgo: Solet, assente nella rifinitura, va verso il forfait. Recuperato Fernando. Per quanto riguarda l’Inter, Pavard out e Dumfries potrebbe essere tenuto a riposo: a destra Bisseck e Darmian. Arnautovic recupera, ancora niente da fare per Cuadrado. Inzaghi pensa a qualche cambio rispetto a Bergamo: Bastoni, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez.

⚽ Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Gourna-Douarth, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber. A disposizione in panchina: Mantl, Krumrey, Morgalla, Capaldo, Diambou, Fernando, Forson, Ratkov, Nene.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Dimarco, Asllani, Sensi, Klaassen, Barella, Arnautovic, Martinez.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda).

L’Inter ha mantenuto una buona forma nelle ultime partite di Champions League, con una sola sconfitta contro il Manchester City nella finale dello scorso anno. Le uniche squadre a battere l’Inter in questa competizione sono state il Bayern Monaco e il Manchester City.

Dove vedere Salisburgo-Inter in TV

Salisburgo-Inter diretta su Amazon Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

L’Inter si piazza al terzo posto nella classifica degli Expected Goals, dietro al Barcellona e al Manchester City, in questa stagione della Champions League.

Come vedere Salisburgo-Inter Streaming Gratis anche dall’estero



Telecronaca a cura di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Salisburgo-Inter streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Attualmente, Lautaro Martínez ha segnato la maggior parte dei suoi gol in trasferta nella Champions League. Se riuscisse a segnare in questa partita, batterebbe il record di Hernán Crespo come miglior marcatore dell’Inter in trasferta nella competizione.

Alternative per guardare Salisburgo-Inter Gratis Online in italiano

