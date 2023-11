Ultime Notizie » Bella Hadid » Bella Hadid: la modella palestinese sostituita da quella israeliana May Tager nella Campagna di Natale di Dior

Il marchio di lusso parigino Dior avrebbe sostituito la modella palestinese-americana Bella Hadid, 27 anni compiuti il 9 ottobre, con l’israeliana May Tager, 24 anni, nella sua ultima campagna pubblicitaria, hanno riferito lunedì i media turchi e israeliani. Sebbene Hadid e Dior non abbiano confermato ufficialmente la notizia, il motivo dei sospetti sono i video postati da Tager sui social network, che fanno parte della nuova campagna pubblicitaria natalizia dell’azienda.

Dior a sostegno di Israele?

La presunta decisione di Dior di sostituire la modella palestinese con una israeliana è stata percepita come un segno che il marchio sostiene Israele. L’informazione si è diffusa su Internet, suscitando commenti controversi sui social network, molti dei quali hanno invitato a smettere di acquistare i prodotti del marchio parigino e hanno suggerito di utilizzare l’hashtag #BoycottDior (Boicotta Dior).

Bella Hadid è diventata la prima ambasciatrice del marchio Dior di origine palestinese nel 2016 e ha ripetutamente utilizzato la sua celebrità per difendere i diritti dei palestinesi. Nel mese di ottobre, la modella ha espresso pubblicamente la sua opinione sugli eventi accaduti nella Striscia di Gaza, affermando che non intende rimanere in silenzio.

Bella Hadid sui social media:

“Mi hanno inviato centinaia di minacce di morte ogni giorno, il mio numero di telefono è trapelato e la mia famiglia si è sentita in pericolo. Ma non posso più essere messo a tacere. La paura non è un’opzione. Il popolo e i bambini della Palestina, soprattutto a Gaza, non possono permettersi il nostro silenzio. Noi non siamo coraggiosi, loro lo sono”.

Israele accusa la modella Gigi Hadid

A ottobre, il governo israeliano

ha accusato la sorella di Bella, la modella Gigi Hadid , di “chiudere un occhio” sugli eventi che hanno scatenato la guerra tra Israele e il movimento Hamas dopo aver pubblicato un messaggio di sostegno al popolo palestinese.

“Non c’è nulla di ebraico nel trattamento riservato dal governo israeliano ai palestinesi”, ha scritto Gigi Hadid sui social media, aggiungendo che “condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas”. Questo messaggio ha provocato un’immediata reazione da parte di Israele, che ha risposto rimproverando la modella di “chiudere un occhio sul fatto che i bambini ebrei vengono uccisi nelle loro case”.

“Non c’è niente di coraggioso nel massacro degli israeliani da parte di Hamas”, si legge nella dichiarazione dello Stato di Israele sui social media, accompagnata da uno screenshot del post di Hadid.