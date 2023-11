Ultime Notizie » Calcio di rigore » Salisburgo-Inter 0-1 con Lautaro su rigore, Inzaghi agli ottavi di Champions League

DIRETTA INTER – L’Inter vince 1-0 contro il Salisburgo in Austria e si qualifica per gli ottavi di finale della Champions League. Dopo un primo tempo complicato, l’Inter ha avuto diverse occasioni da gol con Bisseck e soprattutto Frattesi. Nella ripresa, l’Inter ha spinto per segnare, ma il Salisburgo ha creato pericolose occasioni in contropiede. Lautaro Martinez (entrato al 68esimo) prima colpisce la traversa con un gran colpo di testa e poi segna il gol della qualificazione con un calcio di rigore che ha spiazzato Schlager. L’Inter si qualifica e adesso può giocarsi il primo posto del girone con la Real Sociedad.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in 2 delle proprie 4 partite, solo il Borussia Dortmund (3) ha fatto meglio in questa edizione di UEFA Champions League.

Lautaro Martínez ha segnato 2 gol in questa edizione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore dell'Inter in UEFA Champions League.

L'Inter ha vinto le ultime 3 partite di UEFA Champions League, la striscia più lunga da quella del 19 ottobre 2021 – 24 novembre 2021

L'Inter ha segnato nelle ultime 4 partite di UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in questa edizione.

Salisburgo-Inter risultato esatto finale 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori Gol: 85′ Lautaro Martinez su calcio di rigore.

Salisburgo (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (46′ Gourna-Douath); Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh (87′ Dorgeles); Simic (79′ Ratkov), Konaté (87′ Forson). Allenatore Struber.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (46′ De Vrij), Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan (69′ Barella), Carlos Augusto (87′ Dimarco); Sanchez (68′ Lautaro Martinez), Thuram. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda). Ammoniti: Bisseck, Calhanoglu, Pavlovic, Gloukh.