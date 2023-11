Un raro diamante blu da 17,6 carati, considerato il più grande mai messo all’asta, è stato venduto questo martedì per 43,8 milioni di dollari, ha annunciato la casa d’aste Christie’s.

Incastonato in un anello, il diamante “Bleu Royal“, il cui costo stimato è compreso tra i 35 ei 50 milioni di dollari, è stato acquistato da un collezionista privato anonimo.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato. È stato venduto per quasi 2,5 milioni di dollari al carato“, ha detto Max Fawcett, capo del dipartimento di gioielleria di Christie’s, sottolineando che la gemma è il gioiello più costoso venduto finora

Largest-yet, 17.61-carat flawless fancy vivid blue diamond sold for $44 Million in Geneva. An anonymous bidder scooped up the stone, dubbed Bleu Royal, in just seven minutes over the phone. https://t.co/bMVgJ3birY

— WWD (@wwd) November 8, 2023