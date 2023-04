Ultime Notizie » Benfica » ⚽Inter-Benfica Streaming Gratis 📺 dove vedere Diretta TV

Dove vedere Inter-Benfica Streaming Gratis. L’Inter si prepara per una notte importante allo stadio San Siro, dove potrebbe ottenere l’accesso alle semifinali della Champions League contro il Milan (qualificatosi ieri sera), 13 anni dopo il trionfo del triplete. Nonostante la vittoria 0-2 contro il Benfica, la squadra di Simone Inzaghi è stata ferita dalla sconfitta contro il Monza in campionato. Tuttavia, l’allenatore ha dichiarato che le critiche sono una parte naturale della carriera di un allenatore e possono aiutare a migliorare. Fischio di inizio alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 19 aprile 2023 in esclusiva su Amazon Prime Video. Di seguito tutte le informazioni su formazioni e come vedere Inter-Benfica streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: L’Inter ha incontrato il Benfica in un solo match, durante l’ottavo di finale della Coppa UEFA del 2004. La partita finì con la vittoria dei nerazzurri per 4-3, grazie alle doppiette di Obafemi Martins per l’Inter e di Nuno Gomes per il Benfica.

Inter-Benfica Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Inter unico sicuro assente Skriniar, anche se de Vrij è uscito acciaccato da Inter-Monza. Calhanoglu è invece recuperato e si candida per il ruolo da regista affiancato da Barella e Mkhitaryan, anche se Brozovic pare ancora favorito. Sulle corsie in pole Dumfries e Dimarco, davanti Lautaro-Dzeko. In casa Benfica non ci si attendono stravolgimenti nel Benfica rispetto alla formazione vista col Chaves, che rappresenta una sorta di prova generale (fallita) per il ritorno contro l’Inter. Roger Schmidt ha provato un assetto più offensivo, con David Neres sulla corsia destra e Joao Mario sull’altra fascia, che dovrebbe essere riproposto a San Siro.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Dimarco, Dzeko, Martinez, Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore Schmidt. A disposizione in panchina: Soares, Gomes, Verissimo, Ristic, Morato, N’Dour, Neves, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Neres, Guedes. Indisponibili: Bah, Draxler. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gonçalo Ramos, Florentino, Joao Mario.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Barbero, Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: Soto Grado (Spagna). VAR: Munuera (Spagna). Assistente VAR: Hernandez (Spagna).

Inter-Benfica in TV

Diretta Inter-Benfica tv in esclusiva su Amazon Prime Video.

Inter-Benfica Streaming Gratis in italiano



La piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti della migliore sfida del mercoledì dia partire dalla fase a gironi, comprendendo quindi anche gli ottavi di finale. La telecronaca del match è stata affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce. La partita non si puà vedere su “Rojadirecta Online” perchè non regolare.

Inter-Benfica streaming gratis per i soli abbonati con Amazon Prime Video con pc, smartphone, cellulari e tablet compatibili. Chi non è ancora iscritto, infatti, avrà la possibilità di vedere la partita gratis grazie a un periodo di prova di 30 giorni riservato, appunto, ai potenziali nuovi abbonati. La partita non si può vedere su “Roja Live Club” perchè considerata illegale in Italia.

Il calciatore Romelu Lukaku ha segnato nove gol in 14 partite di Champions League con la squadra dell’Inter. Questo lo colloca al quinto posto della classifica dei migliori marcatori nerazzurri nella competizione, dietro Adriano, Julio Cruz, Hernán Crespo e Samuel Eto’o.

Alternative per vedere Inter-Benfica Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Inter-Benfica non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.