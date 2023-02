Spazio: Alieni all’orizzonete? E’ la domanda che si pongono migliaia di ufologi sulla Terra dopo che il radar Goldstone della NASA, utilizzato per indagare sugli oggetti nel sistema solare, ha catturato in dettaglio uno degli asteroidi più lunghi mai fotografati, secondo quanto riferito venerdì dall’agenzia spaziale statunitense.

L’asteroide noto come 2011 AG5, lungo quasi 500 metri e largo circa 150, è passato vicino alla Terra il 3 febbraio — in termini astronomici — a una distanza di circa 1,8 milioni di chilometri, quasi cinque volte la distanza tra il nostro pianeta e la luna.

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno seguito da vicino l’oggetto “estremamente allungato“, scoprendo dettagli precedentemente sconosciuti come le sue dimensioni e la sua forma. “Dei 1.040 oggetti vicini alla Terra osservati dal radar planetario fino ad oggi, questo è uno dei più allungati che abbiamo visto“, ha detto Lance Benner, il principale scienziato del laboratorio.

Le osservazioni radar di Goldstone sono state effettuate tra il 29 gennaio e il 4 febbraio, rivelando anche che l’asteroide ha una grande e ampia concavità in uno dei suoi due emisferi, oltre a una superficie che se vista dall’occhio umano sembrerebbe nera come il carbone.

Allo stesso modo, le osservazioni hanno confermato che Asteroide 2011 AG5 ha una bassa velocità di rotazione sul proprio asse, dal momento che ci vogliono 9 ore per completarlo. D’altra parte, l’asteroide orbita attorno al Sole in 621 giorni e il suo prossimo avvicinamento alla Terra avverrà nell’anno 2040, quando si prevede che passi a una distanza di sicurezza di circa 1,1 milioni di km.

2.5 hour timelapse of #asteroid (367789) 2011 AG5 as it passed through Sextans last night. The 140 meter body peaks at magnitude 14.3 as it approaches 4.7 lunar distances from Earth on Feb 3rd. Sky motion of about 29'/hr. Taken from my back garden in London, UK. pic.twitter.com/NvjabBr84J

— Thomas Wocial (@t_wocial) February 2, 2023