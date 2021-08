Ultime Notizie » Leggenda » Rossi o Marquez: chi è il più grande nella storia della MotoGP?

Anche chi ha bisogno di avere maggiori informazioni sulla storia del MotoGP probabilmente già saprà che quella del 2021 sarà l’ultima stagione di Valentino Rossi nelle corse a due ruote più veloci del mondo. Il pilota marchigiano che presto diventerà papà (evento che sembra aver pesato e molto sulla scelta di ritirarsi dalle competizioni) ha letteralmente fatto la storia di questa categoria vincendo consecutivamente le prime quattro edizioni e poi altre due nel biennio 2008 e 2009.

Solo un altro pilota nella storia di questa competizione può competere con il lustro di Valentino Rossi ed ovviamente stiamo parlando dello spagnolo Marc Marquez.

Marquez vs Rossi: cosa dicono i numeri

Dovendo prendere in considerazione soltanto i freddi numeri, Valentino Rossi e Marc Marquez sono alla pari. Entrambi infatti hanno vinti 6 mondiali di MotoGP con il nostro Vale protagonista ad inizio millennio e lo spagnolo il vincente quasi assoluto degli ultimi anni. Marquez lo scorso anno è stato penalizzato da un brutto infortunio ed anche quest’anno è ben lontano dalle prime posizioni della classifica.

Andando oltre la sola MotoGP Valentino Rossi in altre categorie di corse sulle moto, ha vinto altri tre allori mondiali mentre Marquez, che però è stato il vincitore più giovane del Mondiale MotoGP, soltanto due ma in tanti sono soliti affermare che le vittorie in certi sport si pesano e non si contano anche perché se si prendessero in considerazione le singole gare vinte sarebbe Valentino Rossi a vincere a mani basse il confronto con il talento nato a Cervera il 17 febbraio del 1993.

Gli avversari fanno la differenza?

Non per spirito patriottico ma per oggettiva analisi, si può osservare anche da una posizione neutra che i Mondiali vinti da Valentino Rossi sono stati caratterizzati da una concorrenza molto più elevata rispetto a quelli di Marquez.

Paragoni sempre impegnativi

Le rivalità del pilota di Tavullia sono memorabili: basta infatti fare i nomi di Max Biaggi, Sete Gibernau e Jorge Lorenzo per ricordarsi dei duelli in pista e delle stoccate dialettiche di “Mister Numero 46” nel corso delle interviste che non hanno mai risparmiato nessuno.

Tra i campioni più forti di sempre in una disciplina è sempre difficile fare una classifica “scientifica” come ad esempio nel calcio quando a confronto ci sono due autentiche leggende come Diego Armando Maradona e Pelè.

Per fare un confronto oggettivo, Marquez e Valentino Rossi avrebbero dovuto duellare nel loro momento massimo di forma con la stessa moto e così avremmo potuto vedere un confronto alla pari.

Ma in fondo è davvero così importante fare un ordine gerarchico di fronte a talenti di tale livello? E’ fuori discussione infatti che sia Rossi che Marquez rimarranno per sempre nella storia della MotoGP e su chi sia il più forte, anche se magari lo spagnolo vincerà un altro Mondiale in futuro, rimarrà un dibattito aperto che vedrà parteggiare per l’uno o per l’altro anche a seconda delle proprie personali preferenze.

Il pensiero di Rossi

Ma Valentino Rossi cosa ne pensa di questo duello? La risposta arriva indirettamente visto che nel corso di una intervista ha dichiarato che pone lui stesso tra i tre più grandi piloti nella storia del Motociclismo con Mike Hailwood e Giacomo Agostini. Senza in alcun modo citare Marquez