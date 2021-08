Dove vedere Roma-Trabzonspor in tv e streaming. Giovedì 26 agosto 2021 alle 19:00 si gioca allo stadio Olimpico della capitale italiana Roma-Trabzonspor partita di ritorno dei playoff di Conference League, che può regalare ai giallorossi il passaggio alla fase a giorni della neonata competizione europea. Nella gara d’andata in Turchia, la formazione di Mourinho si è imposta per 1-2. Accade tutto nella ripresa, con il botta e risposta tra Pellegrini e Cornelius e il sigillo finale di Shomurodov. Scopri dove vedere Roma-Trabzonspor streaming e diretta tv.

Roma-Trabzonspor probabili formazioni



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov.

Allenatore José Mourinho.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB).

Dove vedere Roma-Trabzonspor streaming gratis e diretta tv



Roma-Trabzonspor in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).