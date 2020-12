DIRETTA CALCIO – Il turno numero 12 (indrasettimanale) della Serie A di calcio ha fatto registrare la sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter, la quale ha guadagnato due punti sul Milan che ha pareggiato in casa del Genoa. La squadra di Conte adesso ha 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta), ad un solo punto dall’imbattuto Milan (8 vittorie e 4 pareggi).

La Juventus, che non è andata oltre l’1-1 in casa contro l’Atalanta (una partita spettacolare tra l’altro, ricca di colpi di scena come il calcio di rigore fallito da CR7 Cristiano Ronaldo e le strepitose parate dei due portieri), è terza in classifica a quota 24 punti, con Napoli e Sassuolo subito dietro

Risultati e marcatori della 12a giornata di Serie A

con 23. Questa sera giochera la Roma in casa contro il Torino a chiudere la 12a giornata. I giallorossi hanno 21 punti e vincendo questa sera potrebbero raggiungere la Juventus a quota 24 punti, lasciandosi dietro Napoli e Sasssuolo.

Classifica Serie A dopo 12 giornate