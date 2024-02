Ultime Notizie » Apple TV » Foundation: trama, cast e anticipazioni della terza stagione su Apple TV+

Potere, cultura e l’inevitabile ciclo di ascesa e caduta delle civiltà sono i temi condensati di “Foundation” (Fondazione). Il capolavoro di Isaac Asimov fu originariamente pubblicato come una serie di racconti su riviste tra il 1942 e il 1950, raccontando una storia che fonde la fantascienza con complesse teorie scientifiche e filosofiche. La saga ha vinto il Premio Hugo nel 1966 come “Miglior serie di tutti i tempi” e recentemente Apple TV+ ha portato la fiction sul piccolo schermo, ricevendo elogi unanimi dalla critica durante la sua seconda stagione, con una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes.

La terza stagione è già stata confermata ed è stato recentemente annunciato che Troy Kotsur, l’attore premiato con un Oscar per il suo lavoro in CODA, si unirà al cast in un ruolo di primo piano. La trama dello show segue Hari Seldon (Jared Harris), un matematico che cerca di abbreviare un”età oscura’ di 30 mila anni che distruggerebbe l’Impero Galattico. Di fronte all’opposizione della leadership governativa, verrà esiliato su Terminus, il pianeta più distante dell’universo, da dove creerà una fondazione per preservare la conoscenza umana.

Di cosa parlava la seconda stagione di “Foundation”?

La seconda puntata è stata contestualizzata un secolo dopo la fine della storia originale. Lì, la stirpe dei Cleon sta morendo, mentre una regina progetta di vendicarsi del governo al suo interno. Hari, Gaal e Salvor arrivano in una comunità di sensitivi con grandi capacità in grado di alterare la Psicostoria. La Fondazione è ora una dottrina diffusa dalla Chiesa di Seldon per tutto il Confine Esterno, che porterà a una nuova crisi: la guerra contro l’Impero.

Kotsur interpreterà Preem Palver, il leader del pianeta dei sensitivi, nella terza parte. Sarà accompagnato da personaggi centrali come Harris, Lee Pace, che interpreta Brother Day; Lou Llobell nel ruolo di Gaal Dornick e Leah Harvey nel ruolo di Salvor Hardin. Gran parte del cast originale è tornato, tra cui Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels, Dimitri Leonidas, così come il nuovo cast Alessandro Siddig.

Diretto da David S Goyer (Blade, Batman Begins, L’uomo d’acciaio), insieme al team di produzione composto da Jane Espenson, Leigh Dana Jackson, Roxann Dawson, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell e la figlia stessa. Asimov, Robyn Asimov, assicurano che il titolo continui ad essere un adattamento fedele e creativo del celebre testo.

Il programma deve però lottare per rendersi visibile in un panorama saturo di proposte fantascientifiche. In questo momento, i franchise seriali derivati ​​da Star Wars, Il Signore degli Anelli, Lost in Space o le nuove saghe per il grande schermo come Dune e Rebel Moon hanno catturato il pubblico, lasciando la Foundation relegata in termini di visualizzazioni. L’apprezzamento della critica non basta, e questa è una sfida per la terza stagione, che dovrebbe raccogliere un numero maggiore di fan.

Chi è Troy Kotsur?

Troy Kotsur è stato premiato con l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua eccezionale interpretazione di Frank, un pescatore sordo e padre di una giovane aspirante cantante, nel film CODA (2021) di Sian Heder. Questo premio ha segnato una pietra miliare poiché è diventato il primo attore maschio sordo a ricevere un Oscar. Inoltre, ha ricevuto anche premi BAFTA, Critics’ Choice, Gotham, Independent Spirit e Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

La sua carriera include ruoli in film come Wild Prairie Rose e No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie, quest’ultimo anch’esso diretto da lui. In televisione, si distingue in The Mandalorian di Disney+, dove ha creato il linguaggio dei segni Tusken. Ha partecipato anche a serie come Curb Your Enthusiasm, CSI: NY e Scrubs, dimostrando grande versatilità.

A causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori nel 2023, le registrazioni di Foundation sono state ritardate, quindi la data di uscita non è stata ancora annunciata. Al momento puoi trovare le sue due stagioni nel catalogo di Apple TV+.