Ultime Notizie » Calcio in TV » Serie A: Milan-Juventus Streaming Sampdoria-Inter Gratis, orario e dove vederle. Oggi Crotone-Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Juventus, Sampdoria-Inter, Crotone-Roma, Napoli-Spezia e tutte le altre di mercoledì 6 gennaio 2021. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Cagliari-Benevento – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Sampdoria-Inter – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Atalanta-Parma – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

15:00 Torino-Verona – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

15:00 Diretta Crotone-Roma – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

15:00 Sassuolo-Genoa – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

15:00 Lazio-Fiorentina – Dazn e Dazn1.

15:00 Bologna-Udinese – Dazn e Dazn1+.

18:00 Diretta Napoli-Spezia – Dazn e Dazn1.

20:45 Diretta Milan-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta è illegale.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.