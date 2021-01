Ultime Notizie » Alex Sandro » Serie A: si gioca Milan-Juve stasera? Cosa faranno i Bianconeri

SERIE A CALCIO – Tutta Italia si sta chiedendo se Milan-Juventus in programma questa sera a San Siro si giocherà o no. Del resto, dopo la positività al COVID di Alex Sandro ((lievi sintomi) è arrivata anche quella del colombiano Cuadrado (asintomatico) in molti sono a chiedersi se, visto il precedente caso di Juve-Napoli che ben conosciamo, non sia il caso di rinviare Milan-Juventus, e questo per evitare il diffondere di un possibile focolaio.

Milan-Juventus si giocherà o verrà rinviata?

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Torino ha ammesso che potrebbe bloccare la partenza per la trasferta dei giocatori della Juventus in caso di focolaio.

Esito tamponi Juve questa mattina, poi partenza per Milano

In questo momento non abbiamo questa emergenza, e quindi è previsto che i Bianconeri partino regolarmente per Milano per il big match della 16a giornata di Serie A

Per essere sicuri il gruppo-squadra della Juventus ha ripetuto un nuovo ciclo di tamponi alla Continassa ieri sera. Sapremo l’esito nella mattinata di oggi. A questo punto il tecnico Pirlo potrà diramare la lista dei convocati: senza ovviamente Alex Sandro e Cuadrado che dovranno stare in isolamento, e senza Morata che non ha recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia destra.

In conclusione: la Juventus partirà se non c’è un focolaio e quindi in assenza di una emergenza che giustifichi un intervento dell’Asl di Torino.