Dove vedere Friburgo-Juventus Streaming Gratis. La Juventus giocherà contro il Friburgo alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 16 marzo 2023, presso lo stadio Europa-Park in Germania. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League e si riparte dal 1-0 della gara d’andata all’Allianz Stadium, decisa dal gol di testa di Angel Di Maria.

I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno la possibilità di ottenere due risultati su tre per accedere ai quarti di finale e, in caso di sconfitta con una sola rete di differenza, si andrà ai tempi supplementari (la regola del gol in trasferta che vale doppio non è più in vigore).

La Vecchia Signora deve fare i conti con diversi infortuni: Pogba dovrebbe tornare dopo la pausa per le nazionali, mentre Chiesa e Di Maria dovrebbero partire dalla panchina, come annunciato dallo stesso Allegri in conferenza stampa. Di seguito le informazioni per vedere Friburgo-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Ángel Di María è il primo giocatore a realizzare quattro gol consecutivi della Juventus in competizioni europee da Álvaro Morata tra ottobre e novembre 2020. L’ultimo ad averne segnati cinque di fila per i bianconeri in Europa è stato Cristiano Ronaldo tra marzo e aprile 2019.

Friburgo-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

La conquista dei quarti di finale dell’Europa League sarebbe importantissima anche in vista del grande match in programma domenica alle 20:45 al Meazza contro i rivali di sempre, l’Inter. I dati parlano chiaro e lasciano ben sperare: la Juventus, infatti, non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra la Coppa Uefa ed Europa League in nove doppi confronti. L’ultimo risale alla semifinale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund nel 1994/95.

⚽ Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus

Friburgo (4-4-2): Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart, Gunter; Doan, Hofler, Eggestein, Grifo; Holer, Gregoritsch. Allenatore: Streich. A disposizione in panchina: Atubolu, Sildillia, Gulde, Keitel Wagner, Weisshaupt, Sallai, Petersen.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Paredes, Barrenechea, Iling Jr, Compagnon, Soulé, Di Maria, Chiesa, Kean.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Paesi Bassi).

Friburgo-Juventus in chiaro TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Friburgo-Juventus tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Friburgo-Juventus Streaming Gratis in italiano



La partita verrà trasmessaanche su(per chi ha ancora l’abbonamento). Nel caso avete dato disdetta DAZN Sky potrete vedere la partita. Telecronaca DAZN con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, telecronaca Sky con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Friburgo-Juventus streaming gratis sul sito di TV8 e per gli abbonati su Sky Go e DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Alternative per vedere Friburgo-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.