Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Le 4 italiane in Europa questa settimana, dove vederle in Streaming e TV

Settimana di coppe europee per il calcio italiano con Lazio, Milan, Roma, Juventus e Fiorentina, che scenderanno nelle 3 competizioni calcistiche d’Europa: Champions League, Europa League e Conference League. Vediamo di seguito il programma con gli orari e le informazioni per vedere le partite in diretta streaming e live tv.

Martedì 7 marzo alle 18:45 si gioca Lazio-AZ per la Conference League, con la partita che sarà trasmessa in streaming tv su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 254). Questo stesso giorno per la Champions League si giocheranno alle ore 21:00 anche Chelsea-Borussia Dortmund (in chiaro su Canale 5) e Benfica-Bruges (su Mediaset Infinity).

Mercoledì 8 marzo sarà la volta del Milan impegnato a San Siro nella gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. Diretta tv e streaming live con Amazon Prime Video. Alla stessa ora Sky e MediasetInfinity trasmetteranno la diretta streaming di Bayern-PSG.

Giovedì 9 Marzo sarà Roma-Real Sociedad ad aprire le danze di Europa League: in streaming e tv con Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K E Sky Sport (Canale 252). Alle 21:00 italiane si potà vedere Juventus-Friburgo (Europa League) e queste sono le opzioni streaming tv per guardarla live: Dazn, Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K E Sky Sport (Canale 252). Sempre alle 21 si chiude con il match Fiorentina-Sivasspor di Conference League, partita che anche questa sarà visibile in diretta streaming live grazie ai canali di Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253).