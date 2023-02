Ultime Notizie » Angel Di Maria » Di Maria batte Nantes 3-0, Juventus agli ottavi di Finale di Europa League

DIRETTA JUVE – Con una tripletta storica di Angel Di Maria, la Juventus ha vinto la partita di ritorno in Francias contro il Nantes con il risultato finale di 0-3, accedendo così agli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Al 5′ una tiro di prima intenzione con uno spettacolare sinistro a girare (su assist di Fagioli) lascia di stucco sia il portiere che tutto il pubblico dello stadio.

Al 18′ il campione del mondo con la sua Argentina realizza un’azione da almanacco del calcio finalizzata con un colpo di tacco sul quale Pallois devia con il braccio: è calcio di rigore e

espulsione del giocatore del Nantes. Dal dischetto al 20′ Di Maria raddoppia.

Al 78′ la ciliegina sulla torta: una palla alta provocata da Vlahovic mette in condizioni El Fideo di colpire di testa, con il pallone che supera la linea di porta prima che il portiere Lafont respinga. E’ uno 0-3 che permette alla Juventus di accedere al prossimo turno di Europa League.

Quando ci saranno i sorteggi degli ottavi e dove vederli in streaming gratis e diretta tv

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv domani venerdì 24 febbraio alle 12:00 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e streaming live gratis sulla pagina YouTube di Sky Sport.

Terza tripletta per Di Maria in carriera, sempre a febbraio

La prima in Leixoes-Benfica 0-4 (27 febbraio 2010), la seconda in Sochaux-Psg 1-4 (6 febbraio 2018): in quest’ultimo caso, come a Nantes, il Fideo segnò due volte di sinistro e uno di testa