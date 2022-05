Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Rivoluzione Juventus: Piano Allegri attorno a Vlahovic e Chiesa

La Juventus comincia ad avere le idee chiare su tante cose che ci aspettano in questo calciomercato estivo. La squadra bianconera ha già deciso di spostare diverse pedine per superare lo schock provocato dalle partenza di Paulo Dybala e dal ritiro dal calcio giocato di Giorgio Chiellini. Così la Vecchia Signora ha già deciso di mettere in agenda diversi obiettivi con nomi che rimbombano nel mondo del gossip del calcio mercato. Il quotidiano Tuttosport non è stato di meno, ed ha voluto raccogliere una buona parte in uno dei suoi reportage.

La rivoluzione di Allegri

Tanto che il club bianconero accumula già obiettivi disparati per tutte le linee.

A leggere TuttoSport sembra proprio che Massimiliano Allegri abbia le idee chiare sulla rivoluzione da attuare il casa bianconera. Il tecnico toscano ha già iniziato una ricostruzione totale all’interno della rosa della Juve. Vuole costruire un progetto attorno a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i suoi due grandi protagonisti, e si contemplano soluzioni diverse.

Diverse pagine di TuttoSport menzionano nomi per tutte le linee come Kalidou Koulibaly, Giacomo Raspadori, Ángel Di María, Paul Pogba, Arkadiusz Milik, Anthony Martial o Luis Muriel. A noi sembrano nomi sparati un pò a caso, senza tenere conto del bilancio al quale si è già esposta con l’acquisto a gennaio di Dusan Vlahovic, è l’uscita di un grande campione come la Joya a parametro zero. Vedremo nei prossimi giorni quali nomi si potranno realmente concretizzare.